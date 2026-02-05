GOLDMAN SACHS stuft Evonik auf 'Sell'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Evonik mit einem Kursziel von 11,60 Euro auf "Sell" belassen. Die Ergebnisse des vierten Quartals und der Ausblick auf 2026 lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Georgina Fraser am Donnerstag. Das Finanzpolster sei solide und die Dividendenkürzung erhöhe die Flexibilität./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 14:49 / GSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,55 % und einem Kurs von 14,49EUR auf Tradegate (05. Februar 2026, 13:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Georgina Fraser

Analysiertes Unternehmen: Evonik

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 11,60

Kursziel alt: 11,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



