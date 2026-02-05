GOLDMAN SACHS stuft Evonik auf 'Sell'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Evonik mit einem Kursziel von 11,60 Euro auf "Sell" belassen. Die Ergebnisse des vierten Quartals und der Ausblick auf 2026 lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Georgina Fraser am Donnerstag. Das Finanzpolster sei solide und die Dividendenkürzung erhöhe die Flexibilität./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 14:49 / GST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,55 % und einem Kurs von 14,49EUR auf Tradegate (05. Februar 2026, 13:23 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Georgina Fraser
Analysiertes Unternehmen: Evonik
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 11,60
Kursziel alt: 11,60
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
