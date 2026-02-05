Earnings: Huntington Ingalls ballert frische Zahlen raus!

Marge und Ergebnis sind gestiegen: So betrug das operative Ergebnis im vierten Quartal 2025 172 Millionen US-Dollar und die operative Marge 4,9 Prozent, verglichen mit 110 Millionen US-Dollar beziehungsweisr 3,7 Prozent im vierten Quartal 2024.

Huntington Ingalls meldete am Donnerstag für das abgelaufene Quartal einen Umsatz von 3,5 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 3 Milliarden US-Dollar mit dem Vorjahresquartal. Der Anstieg wurde durch Wachstum in allen Geschäftsbereichen erzielt.

Der verwässerte Gewinn je Aktie beträgt damit im Quartal 4,04 US-Dollar, verglichen mit 3,15 US-Vorjahresquartal.

Im Gesamtjahr stiegen die Einnahmen auf 12,5 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 8,2 Prozent gegenüber 2024 entspricht. Auch dieser Anstieg ist auf das Wachstum in allen Geschäftsbereichen zurückzuführen, so das Rüstungsunternehmen.

Das operative Ergebnis betrug im Jahr 2025 657 Millionen US-Dollar und die operative Marge 5,3 Prozent, verglichen mit 535 Millionen US-Dollar beziehungsweise 4,6 Prozent im Jahr 2024.

Der verwässerte Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr betrug 15,39 US-Dollar, verglichen mit 13,96 US-Dollar im Jahr 2024.

Die Geschäftszahlen liegen über den durchschnittlichen Erwartungen der Analysten, spielen aber beim Kurs der Aktie nur eine sekundäre Rolle.

Denn am Donnerstag knallen die Kurse der Rüstungsunternehmen nach unten. Sorgen um langsameres Wachstum als erwartet, machen sich in der Defence-Sparte breit.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Huntington Ingalls Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,83 % und einem Kurs von 322,7EUR auf Tradegate (05. Februar 2026, 14:03 Uhr) gehandelt.