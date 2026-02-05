Ein Verbrauchersignal, das für Anleger wichtiger ist als der aktuelle Crash

Die Signale aus der US-Verbraucherstimmung deuten für Anleger auf ein freundliches Aktienjahr 2026 hin. Von allen Januar-Indikatoren, die traditionell zur Prognose der Marktentwicklung herangezogen werden, besitzt nur ein einziger statistische Aussagekraft: der sogenannte Januar-Stimmungseffekt. Dieses Muster geht auf eine umfangreiche Studie der Forscher Zhongdong Chen von der University of Northern Iowa und Phillip Daves von der University of Tennessee zurück, veröffentlicht in der International Review of Financial Analysis. Auf Basis von 40 Jahren Daten (1978 bis 2017) zeigten die Wissenschaftler, dass steigende US-Verbraucherstimmung im Januar mit höheren Aktienrenditen von Februar bis Dezember korreliert.

Genau dieses Muster zeigt sich 2026. Der Index of Consumer Sentiment der University of Michigan stieg im Januar kräftig von 52,9 auf 56,4 Punkte. Die Forscher erklären den Mechanismus damit, dass viele Amerikaner ihre 401(k)-Rentenportfolios nur einmal jährlich – im Januar – anpassen. Ist die Stimmung im Land optimistischer, wächst die Bereitschaft, den Aktienanteil dauerhaft zu erhöhen. Diese Umschichtung wirkt über das gesamte Jahr, weil sowohl bestehende Sparbeträge als auch alle laufenden Beiträge einem höheren Aktiengewicht unterliegen. In anderen Monaten fanden die Forscher hingegen keinerlei Zusammenhang zwischen Stimmung und Renditen.