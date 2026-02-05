Sentiment schlägt Sell-off
Ein Verbrauchersignal, das für Anleger wichtiger ist als der aktuelle Crash
Während Tech-Aktien heftig korrigieren, sendet die US-Verbraucherstimmung ein historisch seltenes Signal, das in vier Jahrzehnten oft Vorbote höherer Renditen war.
Die Signale aus der US-Verbraucherstimmung deuten für Anleger auf ein freundliches Aktienjahr 2026 hin. Von allen Januar-Indikatoren, die traditionell zur Prognose der Marktentwicklung herangezogen werden, besitzt nur ein einziger statistische Aussagekraft: der sogenannte Januar-Stimmungseffekt. Dieses Muster geht auf eine umfangreiche Studie der Forscher Zhongdong Chen von der University of Northern Iowa und Phillip Daves von der University of Tennessee zurück, veröffentlicht in der International Review of Financial Analysis. Auf Basis von 40 Jahren Daten (1978 bis 2017) zeigten die Wissenschaftler, dass steigende US-Verbraucherstimmung im Januar mit höheren Aktienrenditen von Februar bis Dezember korreliert.
Genau dieses Muster zeigt sich 2026. Der Index of Consumer Sentiment der University of Michigan stieg im Januar kräftig von 52,9 auf 56,4 Punkte. Die Forscher erklären den Mechanismus damit, dass viele Amerikaner ihre 401(k)-Rentenportfolios nur einmal jährlich – im Januar – anpassen. Ist die Stimmung im Land optimistischer, wächst die Bereitschaft, den Aktienanteil dauerhaft zu erhöhen. Diese Umschichtung wirkt über das gesamte Jahr, weil sowohl bestehende Sparbeträge als auch alle laufenden Beiträge einem höheren Aktiengewicht unterliegen. In anderen Monaten fanden die Forscher hingegen keinerlei Zusammenhang zwischen Stimmung und Renditen.
Während traditionelle Januar-Indikatoren wie die "Jahresendrallye", die ersten Handelstage des Jahres oder der gesamte Monat Januar keinerlei Prognosekraft besitzen, zeigt der Januar-Stimmungseffekt sowohl statistische Signifikanz als auch wirtschaftliches Gewicht. Ein Anstieg des Stimmungsindex um einen Punkt ist laut Studie mit rund 2,4 Prozentpunkten höherer Aktienrendite in den folgenden elf Monaten verbunden. Mit dem jüngsten Plus von 3,5 Punkten deutet das Modell für 2026 auf mehr als acht Prozent zusätzliche Marktrendite hin – verglichen mit einem Szenario, in dem die Stimmung unverändert geblieben wäre.
Weitere Analysen aus der Sentiment-Forschung, darunter Veröffentlichungen über die Wirkung des Anlegervertrauens bei ScienceDirect sowie mehrere aktuelle Marktauswertungen, bestätigen diesen Zusammenhang. Sie zeigen übereinstimmend, dass der Januar als psychologischer "Neuaufstellungsmonat" wirkt, in dem Investoren strategische Entscheidungen treffen, die das Marktbild des gesamten Jahres prägen können. Für 2026 lautet die Botschaft aus Sicht der US-Verbraucher damit eindeutig: Die Zuversicht ist zurück – und sie spricht für höhere Aktienkurse, auch wenn die Märkte aktuell unter Druck stehen und vor allem KI- und Softwarewerte kräftig korrigieren.
Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion