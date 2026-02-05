UBS stuft BBVA auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BBVA mit einem Kursziel von 22,70 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick auf 2026 signalisiere keinen unbedingten Anpassungsbedarf bei seinen Schätzungen und dem Konsens, schrieb Ignacio Cerezo am Donnerstag nach dem Quartalsbericht./rob/ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:22 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BBVA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,08 % und einem Kurs von 20,56EUR auf Tradegate (05. Februar 2026, 13:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Ignacio Cerezo

Analysiertes Unternehmen: BBVA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 22,70

Kursziel alt: 22,70

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

