UBS stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 294 Euro auf "Buy" belassen. Das Prämienwachstum aus der Erneuerungsrunde sei etwas schwächer als er erwartet habe, schrieb Will Hardcastle am Donnerstag. Die Eckdaten für 2025 entsprächen derweil den Erwartungen und der Ausblick auf 2026 sei bestätigt worden./rob/ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:29 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,12 % und einem Kurs von 247EUR auf Tradegate (05. Februar 2026, 13:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Will Hardcastle

Analysiertes Unternehmen: HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 294

Kursziel alt: 294

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



