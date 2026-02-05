UBS stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 294 Euro auf "Buy" belassen. Das Prämienwachstum aus der Erneuerungsrunde sei etwas schwächer als er erwartet habe, schrieb Will Hardcastle am Donnerstag. Die Eckdaten für 2025 entsprächen derweil den Erwartungen und der Ausblick auf 2026 sei bestätigt worden./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,12 % und einem Kurs von 247EUR auf Tradegate (05. Februar 2026, 13:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Will Hardcastle
Analysiertes Unternehmen: HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 294
Kursziel alt: 294
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
