UBS stuft ARCELORMITTAL auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ArcelorMittal mit einem Kursziel von 35,40 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis habe die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Andrew Jones am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. Die Luxemburger erwarteten 2026 eine steigende Rohstoffnachfrage./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ArcelorMittal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,85 % und einem Kurs von 48,68EUR auf Tradegate (05. Februar 2026, 13:13 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Andrew Jones
Analysiertes Unternehmen: ARCELORMITTAL
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 35,40
Kursziel alt: 35,40
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
