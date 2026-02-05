UBS stuft Santander auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Santander von 11,30 auf 11,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit den Quartalszahlen und der Webster-Übernahme sei es eine nachrichtenreiche Woche, schrieb Ignacio Cerezo am Donnerstag. An der Anlagestory ändere sich allerdings wenig. Zunächst dürften die Aktien wohl keine großen Sprünge machen./rob/ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 00:19 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,62 % und einem Kurs von 10,63EUR auf Tradegate (05. Februar 2026, 13:31 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Ignacio Cerezo

Analysiertes Unternehmen: Santander

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 11,80

Kursziel alt: 11,30

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

