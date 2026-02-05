UBS stuft VODAFONE auf 'Sell'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vodafone mit einem Kursziel von 82 Pence auf "Sell" belassen. Die Ergebnisse des dritten Geschäftsquartals seien durchwachsen - auf merklich hohem Bewertungsniveau der Aktien, schrieb Polo Tang am Donnerstag./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vodafone Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,03 % und einem Kurs von 1,205EUR auf Tradegate (05. Februar 2026, 13:35 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Polo Tang
Analysiertes Unternehmen: VODAFONE
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 0,82
Kursziel alt: 0,82
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
