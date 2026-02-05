UBS stuft BNP PARIBAS auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 103 Euro auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Jason Napier am Donnerstag. Auch den Ausblick der Großbank wertet er positiv und rät weiter zum Kauf./rob/ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:11 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,39 % und einem Kurs von 94,34EUR auf Tradegate (05. Februar 2026, 13:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jason Napier

Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 103

Kursziel alt: 103

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



