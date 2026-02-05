    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVarengold Bank AktievorwärtsNachrichten zu Varengold Bank
    Varengold Bank beendet 2025 erfolgreich – Neuer Name, Strategie für 2026

    Mit neuem Namen, klarer Strategie und besserem Ergebnis als erwartet schlägt die Ascory Bank 2025 ein frisches Kapitel ihrer Entwicklung auf.

    Varengold Bank beendet 2025 erfolgreich – Neuer Name, Strategie für 2026
    Foto: adobe.stock.com
    • Die Ascory Bank (ehemals Varengold Bank) schloss das Jahr 2025 mit einem vorläufigen Ergebnis vor Steuern von rund 2,0 Mio. Euro ab, was die ursprüngliche Prognose von 0,8 Mio. Euro deutlich übertraf.
    • Der Aufsichtsrat verabschiedete eine neue Geschäfts- und Risikostrategie, die auf eine nachhaltige Rentabilität und eine harte Kernkapitalquote von über 14 % bis 2029 abzielt.
    • Die Umfirmierung zur Ascory Bank wurde planmäßig abgeschlossen, um die Neuausrichtung der Bank sichtbar zu machen.
    • Die Bank investierte in Governance, Prozesse und Systeme, um eine zukunftsfähige Organisation zu schaffen, während der Verwaltungsaufwand um 16 % im Vergleich zum Vorjahr gesenkt wurde.
    • Die Ascory Bank positioniert sich als Finanzierungspartner für wachstumsorientierte Unternehmen, insbesondere in den Bereichen Fintech und Energy Transition.
    • Die ordentliche Hauptversammlung zum Jahresabschluss 2025 ist für Ende Juni 2026 geplant, da der Geschäftsgang der Bank sich normalisiert hat.

    Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei Varengold Bank ist am 23.06.2026.

    Der Kurs von Varengold Bank lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,7000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +5,26 % im Plus.


    Varengold Bank

    +6,64 %
    +11,65 %
    -0,40 %
    +4,58 %
    -0,40 %
    -68,82 %
    -23,01 %
    -78,33 %
    ISIN:DE000A40ZUV2WKN:A40ZUV





    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Mit neuem Namen, klarer Strategie und besserem Ergebnis als erwartet schlägt die Ascory Bank 2025 ein frisches Kapitel ihrer Entwicklung auf.
