Varengold Bank beendet 2025 erfolgreich – Neuer Name, Strategie für 2026
Mit neuem Namen, klarer Strategie und besserem Ergebnis als erwartet schlägt die Ascory Bank 2025 ein frisches Kapitel ihrer Entwicklung auf.
- Die Ascory Bank (ehemals Varengold Bank) schloss das Jahr 2025 mit einem vorläufigen Ergebnis vor Steuern von rund 2,0 Mio. Euro ab, was die ursprüngliche Prognose von 0,8 Mio. Euro deutlich übertraf.
- Der Aufsichtsrat verabschiedete eine neue Geschäfts- und Risikostrategie, die auf eine nachhaltige Rentabilität und eine harte Kernkapitalquote von über 14 % bis 2029 abzielt.
- Die Umfirmierung zur Ascory Bank wurde planmäßig abgeschlossen, um die Neuausrichtung der Bank sichtbar zu machen.
- Die Bank investierte in Governance, Prozesse und Systeme, um eine zukunftsfähige Organisation zu schaffen, während der Verwaltungsaufwand um 16 % im Vergleich zum Vorjahr gesenkt wurde.
- Die Ascory Bank positioniert sich als Finanzierungspartner für wachstumsorientierte Unternehmen, insbesondere in den Bereichen Fintech und Energy Transition.
- Die ordentliche Hauptversammlung zum Jahresabschluss 2025 ist für Ende Juni 2026 geplant, da der Geschäftsgang der Bank sich normalisiert hat.
