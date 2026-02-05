Brasiliens Lithium-Skandal: Warum der Bergbau weitergeht, trotz ernster Risiken

Diese Entscheidung löste nach ihrer Veröffentlichung einen Kurssturz der Sigma-Aktien am 15. Januar aus. Die Stellungnahme der ANM hebt die Arbeitsverfügung nicht auf, könnte aber Sigmas Klage gegen die Bundesregierung unterstützen, mit der diese die Stilllegung rückgängig machen will. Sigma Lithium gab am Montag bekannt, dass der Abbau in Grota do Cirilo wieder aufgenommen wurde und erklärte zuvor, dass die Einschränkungen keinen Einfluss auf den Zeitplan für die Wiederaufnahme der Produktion hätten.

Die brasilianische Bergbaubehörde erklärte, sie habe keine "unmittelbare Gefahr" durch die von Sigma Lithium betriebenen Abraumhalden festgestellt, weshalb die Betreiber bei einer Inspektion im vergangenen Monat keinen Grund für eine Schließung sahen. Technisches Personal von derNationale Bergbaubehörde(ANM) besuchte die Ausgrabungsstätte Grota do Cirilo in Minas Gerais am 20. Januar, Wochen nachdem Arbeitsinspektoren die Schließung der Halden angeordnet hatten, da eine "ernste und unmittelbare Gefahr" für die Arbeiter und die Anwohner bestehe.

In den an das Arbeitsministerium gesendeten Dokumenten heißt es, das Unternehmen erklärte, der Verlust des Zugangs zu den Halden würde "erhebliche betriebliche und wirtschaftliche Auswirkungen haben und zudem die Kontinuität der Bergbauaktivitäten gefährden". Sigma lehnte eine Stellungnahme unter Verweis auf "laufende Verwaltungsverfahren in verschiedenen Gerichtsbarkeiten" ab. Grota do Cirilo ist die einzige produzierende Anlage von Sigma und Brasiliens größte Lithiummine mit einer Kapazität von 270.000 Tonnen pro Jahr. Die brasilianische Umweltbehörde ANM gab an, dass ihr Team eine Sichtprüfung durchgeführt und Dokumente geprüft habe.

"Die Techniker von ANM konnten keine geotechnischen Anomalien feststellen, die auf ein unmittelbar bevorstehendes Risiko einer globalen Destabilisierung der Pfähle hindeuten würden", hieß es. Die Behörde fügte hinzu, dass es derzeit keine Grundlage für die "Ergreifung von Vorsichtsmaßnahmen wie einer Schließung" gebe, wies aber auf das Fehlen einer Oberflächenentwässerung als einen Verstoß gegen die Vorschriften hin, der jedoch nicht mit einer unmittelbaren Gefahr verbunden sei. Auch Behauptungen über einen "Teilbruch" wurden zurückgewiesen; das Problem wurde als "lokalisierte Erosion" bezeichnet.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Sigma Lithium Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,17 % und einem Kurs von 9,55EUR auf Tradegate (05. Februar 2026, 14:33 Uhr) gehandelt.

Vorsicht, geheim! Diese 5 Aktien könnten 2026 explodieren! Jetzt Report kostenlos herunterladen!