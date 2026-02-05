    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKumba Iron Ore AktievorwärtsNachrichten zu Kumba Iron Ore

    Mega-Projekt gegen China

    Diese Investition könnte den EU-Markt für Seltene Erden revolutionieren

    Südafrika investiert 20 Millionen US-Dollar in Seltene Erden, um Europas Abhängigkeit von China zu reduzieren und neue industrielle Chancen zu schaffen.

    Mega-Projekt gegen China - Diese Investition könnte den EU-Markt für Seltene Erden revolutionieren
    Südafrikas staatliche Entwicklungsbank, die Industrial Development Corporation (IDC), hat 20 Millionen US-Dollar in das Zandkopsdrift-Projekt von Frontier Rare Earths investiert. Die Finanzierung soll eine endgültige Machbarkeitsstudie ermöglichen und das Projekt ab 2030 zur Produktion von Seltene Erden und batteriegeeignetem Mangan führen.

    Frontier, eine in Luxemburg registrierte Firma, erklärte, dass das Vorhaben im Norden des Kaps von der Europäischen Union als strategisches Projekt eingestuft wurde. Ziel ist es, die Abhängigkeit Europas von China im Bereich kritischer Rohstoffe zu verringern.

    Chinas Dominanz als Herausforderung

    Derzeit kontrolliert China die Verarbeitung und Raffinierung von Seltenen Erden, die in Permanentmagneten für Smartphones, Drohnen, Elektrofahrzeuge und Windturbinen genutzt werden. Die Vereinigten Staaten, die Europäische Union und andere Länder suchen händeringend nach alternativen Quellen. Frontier betont, dass "mehrere potenzielle EU-Finanzierungsmöglichkeiten" für Zandkopsdrift "derzeit geprüft" werden.

    Ein Teil der Produktion soll laut Unternehmensangaben mit der Technologie von Carester SAS verarbeitet werden, die auch den Aufbau einer Trennanlage in Frankreich unterstützt.

    Niedrigste Kosten außerhalb Chinas

    Philip Kenny, Vorsitzender von Frontier, erklärte, Zandkopsdrift wird dank der Einnahmen aus dem Mangan-Nebenprodukt "voraussichtlich der kostengünstigste Produzent von Seltenen Erden außerhalb Chinas sein".

    Rian Coetzee, Executive der IDC für industrielle Planung und Projektentwicklung, ergänzte, die Investition in Frontier "spiegelt unseren Auftrag wider, Projekte zu unterstützen, die die Industrialisierung und die Strategie für kritische Mineralien im südlichen Afrika vorantreiben".

    Die IDC ist bereits in mehreren Bergbau- und Metallunternehmen engagiert, darunter Kumba Iron Ore, ArcelorMittal South Africa und Merafe Resources. Das Engagement im Bereich Seltene Erden unterstreicht die langfristige Strategie, lokale Rohstoffe zu fördern und globale Märkte zu erschließen.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


    Südafrika investiert 20 Millionen US-Dollar in Seltene Erden, um Europas Abhängigkeit von China zu reduzieren und neue industrielle Chancen zu schaffen.
