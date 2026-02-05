    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Patientenschützer fordert genug Sprechstunden für Patienten

    Für Sie zusammengefasst
    • Ärzte müssen 25 Stunden Sprechzeit pro Woche bieten.
    • Termingarantie für Fachärzte als unrealistisch eingestuft.
    • Wartezeiten auf Facharzttermine steigen auf sechs Wochen.
    Patientenschützer fordert genug Sprechstunden für Patienten
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Für schnellere Facharzttermine in Deutschland sieht die Deutsche Stiftung Patientenschutz auch die Ärztinnen und Ärzte selbst gefordert. Vertraglich zugesichert seien wöchentlich 25 Stunden Präsenzzeiten für Kassenpatienten, sagte Vorstand Eugen Brysch der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Diese müssten auch eingehalten werden. Die Patientinnen und Patienten stattdessen in Krankenhäusern behandeln zu lassen, gehe wegen deren Überlastung dagegen an der Realität vorbei.

    Ex-Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte eine Termingarantie bei Fachärzten gefordert. Ohne Termin innerhalb von vier Wochen, solle der Patient wie ein Privatversicherter ambulant im Krankenhaus behandelt werden, sagte Lauterbach der "Rheinischen Post".

    Brysch hält dies hingegen für "realitätsfern". Eine bessere Verzahnung des ambulanten und stationären Sektors wäre zwar wünschenswert. Doch schon heute gebe es auch in Kliniken lange Wartezeiten. Würden Patienten vermehrt dorthin geschickt, drohten lediglich die Notaufnahmen überzulaufen.

    Keine Beschleunigung - trotz großer Summen

    Brysch sagte, im Mittelpunkt müssten die Anzahl der betreuten Patienten in den Praxen und deren Sprechstunden stehen. Die Praxen müssten zudem gut regional verteilt sein. "Auch die in den letzten Jahren zusätzlich ausgegebenen Hunderte Millionen Euro haben die fachärztliche Terminvergabe nicht beschleunigt", kritisierte Brysch. Die ambulant-ärztliche Versorgung müsse endlich bedarfsgerecht gesteuert werden.

    Wie ist die Lage heute?

    Niedergelassene Ärzte müssten heute mindestens 25 Stunden Sprechstundenzeit pro Woche anbieten. Hausbesuchszeiten werden angerechnet. Einige Facharztgruppen wie Augen- oder Frauenärzte müssen mindestens fünf Stunden pro Woche als offene Sprechstunde ohne vorherige Terminvereinbarung anbieten.

    So kommen Kassenpatienten schneller an Termine

    Gesetzlich Versicherte, die dringend einen Termin brauchen, können sich über die 116 117 durch eine Terminservicestelle innerhalb von vier Wochen einen Arzttermin vermitteln lassen. Bereiche wie Kardiologie, Neurologie und Orthopädie sollen so abgedeckt sein. Dennoch richtet sich ein Termin nach regionaler Verfügbarkeit - bei Lücken kann es auch in ein Krankenhaus gehen.

    Um den Service in Anspruch nehmen zu können, ist in der Regel eine Überweisung mit einem Dringlichkeitscode nötig, so die Verbraucherzentrale Hamburg. Er steht auf der Überweisung der Hausarztpraxis. Termine bei Frauenärzten und Augenärzten gibt es demnach ohne einen solchen Code.

    Wartezeit gestiegen

    Nach jüngsten Zahlen des Bundesgesundheitsministeriums ist die Wartezeit auf Facharzttermine in Deutschland im Schnitt auf sechs Wochen angestiegen. Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hatte Abhilfe durch die geplante Reform der Koalition bei der ambulanten Versorgung versprochen. Künftig sollen Patientinnen und Patienten generell zuerst zur Hausarztpraxis gehen, die sie bei Bedarf weiter überweisen. Unnötige Facharztbesuche sollen so vermindert werden.

    In der Vergangenheit hatte Brysch Kassenärztinnen und -ärzten teils Rosinenpickerei vorgeworfen. Privatpatientinnen und -patienten bekämen Termine oft schneller. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung hatte solche Vorwürfe zurückgewiesen./bw/DP/mis






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Patientenschützer fordert genug Sprechstunden für Patienten Für schnellere Facharzttermine in Deutschland sieht die Deutsche Stiftung Patientenschutz auch die Ärztinnen und Ärzte selbst gefordert. Vertraglich zugesichert seien wöchentlich 25 Stunden Präsenzzeiten für Kassenpatienten, sagte Vorstand Eugen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     