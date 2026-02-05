Carvana Registered (A) Aktie leidet unter Verkäufen - 05.02.2026

Mit einer Performance von -3,44 % musste die Carvana Registered (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der Carvana Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,19 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 321,30€, mit einem Minus von -3,44 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Carvana revolutioniert den Gebrauchtwagenmarkt durch eine innovative Online-Plattform, die den Kaufprozess vereinfacht und den Kundenkomfort erhöht.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Carvana Registered (A)-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +22,19 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Carvana Registered (A) Aktie damit um -6,88 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,38 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Carvana Registered (A) eine negative Entwicklung von -9,17 % erlebt.

Carvana Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,88 % 1 Monat -3,38 % 3 Monate +22,19 % 1 Jahr +32,26 %

Informationen zur Carvana Registered (A) Aktie

Es gibt 141 Mio. Carvana Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,44 Mrd. € wert.

Carvana Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Carvana Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Carvana Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.