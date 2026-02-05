Börsen Update Europa - 05.02. - FTSE Athex 20 stark +1,53 %

Der MDAX steht bei 31.349,38 PKT und verliert bisher -0,48 %. Top-Werte: Rational +10,79 %, AIXTRON +2,78 %, ThyssenKrupp +2,13 % Flop-Werte: Delivery Hero -6,79 %, AUMOVIO -3,95 %, United Internet -3,08 %

Der DAX steht bei 24.403,13 PKT und verliert bisher -0,85 %. Top-Werte: Deutsche Boerse +3,01 %, SAP +1,84 %, Infineon Technologies +1,07 % Flop-Werte: Rheinmetall -7,72 %, Volkswagen (VW) Vz -3,96 %, BMW -3,82 %

Der TecDAX steht aktuell (13:59:51) bei 3.603,19 PKT und fällt um -0,34 %.

Top-Werte: AIXTRON +2,78 %, SILTRONIC AG +2,64 %, TeamViewer +1,93 %

Flop-Werte: Nagarro -5,32 %, Siemens Healthineers -3,24 %, United Internet -3,08 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:49) bei 5.924,60 PKT und fällt um -0,64 %.

Top-Werte: Deutsche Boerse +3,01 %, Wolters Kluwer +2,91 %, BNP Paribas (A) +2,26 %

Flop-Werte: Rheinmetall -7,72 %, BBVA -6,28 %, Volkswagen (VW) Vz -3,96 %

Der ATX steht bei 5.677,10 PKT und verliert bisher -1,20 %.

Top-Werte: Oesterreichische Post +1,19 %, Lenzing +0,37 %, voestalpine +0,27 %

Flop-Werte: Raiffeisen Bank International -3,06 %, OMV -1,76 %, Erste Group Bank -1,46 %

Der SMI steht aktuell (13:59:51) bei 13.446,91 PKT und fällt um -0,23 %.

Top-Werte: CIE Financiere Richemont +1,20 %, Holcim +0,60 %, Geberit +0,40 %

Flop-Werte: Swisscom -1,79 %, UBS Group -1,65 %, Partners Group Holding -1,26 %

Der CAC 40 steht bei 8.243,14 PKT und verliert bisher -0,31 %.

Top-Werte: BNP Paribas (A) +2,26 %, Euronext +1,70 %, Bureau Veritas +1,56 %

Flop-Werte: Stellantis -3,67 %, ENGIE -2,95 %, ORANGE -1,94 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.100,48 PKT und verliert bisher -0,40 %.

Top-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) +0,54 %, AstraZeneca +0,22 %, Skanska (B) +0,17 %

Flop-Werte: Svenska Handelsbanken Registered (A) -4,07 %, Telefon L.M.Ericsson (B) -2,96 %, Swedbank Shs(A) -1,78 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 5.970,00 PKT und gewinnt bisher +1,53 %.

Top-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,35 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +0,83 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development +0,67 %

Flop-Werte: Viohalco -3,01 %, Public Power -1,67 %, Piraeus Port Authority -1,19 %