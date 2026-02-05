    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTapestry AktievorwärtsNachrichten zu Tapestry

    Tapestry Aktie startet durch - 05.02.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Tapestry Aktie bisher um +7,38 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Tapestry Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Tapestry, Inc. ist ein führendes Modeunternehmen, das sich auf Luxusaccessoires und Lifestyle-Marken konzentriert. Es bietet Handtaschen, Schuhe, Bekleidung und Accessoires unter den Marken Coach, Kate Spade und Stuart Weitzman an. Tapestry ist ein bedeutender Akteur im globalen Luxusgütermarkt, bekannt für Qualität und Innovation. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Michael Kors, Louis Vuitton und Gucci. Tapestry hebt sich durch seine starke Markenidentität, innovative Designs und das Engagement für Nachhaltigkeit ab.

    Tapestry Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 05.02.2026

    Die Tapestry Aktie notiert aktuell bei 118,75 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +7,38 % zugelegt, was einem Anstieg von +8,16  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,91 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Tapestry Aktie. Nach einem Plus von +2,91 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 118,75, mit einem Plus von +7,38 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Tapestry einen Gewinn von +28,16 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche ist die Tapestry Aktie damit um +12,64 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,09 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Tapestry auf +7,24 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,52 % geändert.

    Tapestry Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +12,64 %
    1 Monat +7,09 %
    3 Monate +28,16 %
    1 Jahr +68,92 %

    Informationen zur Tapestry Aktie

    Es gibt 205 Mio. Tapestry Aktien. Damit ist das Unternehmen 23,53 Mrd.EUR € wert.

    Tapestry, Inc. Reports Fiscal 2026 Second Quarter Results and Raises Full Year Outlook


    Tapestry, Inc. (NYSE: TPR), a house of iconic accessories and lifestyle brands, today reported results for the fiscal second quarter ended December 27, 2025. This press release features multimedia. View the full release here: …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Tapestry

    Hermes International, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,89 %. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton notiert im Plus, mit +1,61 %. Kering notiert im Minus, mit -1,12 %.

    Tapestry Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Tapestry Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tapestry Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Tapestry

    +7,19 %
    +12,49 %
    +7,08 %
    +28,26 %
    +70,03 %
    +173,05 %
    +278,99 %
    +270,14 %
    +2.320,51 %
    ISIN:US8760301072WKN:A2JSR1



