Amazon-Zahlen enttäuschen, aber das ist der eigentliche Grund für den Crash!

Doch nicht nur der geringere Gewinn versetzte Investoren in Aufruhr. Das Unternehmen prognostizierte eine massiv gesteigerte Investitionssumme von 200 Milliarden US-Dollar für das Jahr 2026.

Der Tech-Riese meldete für das vierte Quartal einen Gewinn von 1,95 US-Dollar je Aktie und lag damit leicht unter den Analystenschätzungen von 1,97 US-Dollar. Der Umsatz lag mit 213,39 Milliarden US-Dollar dagegen sogar leicht über den Erwartungen (211,33 Milliarden US-Dollar).

Anleger sorgen sich nun offenbar, dass sich Amazon mit den massiven KI-Investments übernimmt und diese keine gestiegene Rendite bringen könnten. Die Aktie brach im nachbörslichen Handel an der Nasdaq zeitweise um mehr als 11 Prozent ein.

CEO Andy Jassy erklärte, dass die Investitionen insbesondere in den Ausbau der Rechenzentren für künstliche Intelligenz (KI) fließen sollen. Während der Boom von AWS und der KI-Branche Amazon aktuell noch trägt, könnten die massiven Ausgabenpläne die Aktienkurse weiterhin belasten. Zudem sind für die Zukunft deutlich steigende Kosten zu erwarten, da der Wettbewerb im Bereich Cloud-Computing zwischen Amazon, Google und Microsoft immer intensiver wird.

Amazon bleibt jedoch optimistisch: Jassy versprach, dass sich diese Investitionen langfristig auszahlen würden. Doch wie lange wird der Markt diese Strategie noch unterstützen, ohne eine klare Rendite zu sehen?

Für das erste Quartal 2026 erwartet Amazon einen Umsatz von 173,5 bis 178,5 Milliarden US-Dollar, was einer Wachstumsrate von lediglich 11 bis 15 Prozent entspricht. Das bedeutet, dass der Tech-Riese zwar weiterhin wächst, jedoch langsamer als erwartet.

Hinzu kommt, dass Amazon weiterhin mit Entlassungen und einer insgesamt strafferen Personalpolitik zu kämpfen hat. Im vierten Quartal wurden rund 16.000 Mitarbeiter entlassen, was die Bedenken hinsichtlich der langfristigen Effizienz und Profitabilität verstärkt.

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



