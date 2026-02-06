    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlphabet AktievorwärtsNachrichten zu Alphabet

    Aktie crasht zweistellig

    985 Aufrufe 985 0 Kommentare 0 Kommentare

    Amazon-Zahlen enttäuschen, aber das ist der eigentliche Grund für den Crash!

    Die Amazon-Aktie erlebt nach enttäuschenden Quartalszahlen und massiv gestiegenen KI-Investments einen dramatischen nachbörslichen Einbruch von über 11 Prozent! Die Hintergründe.

    Für Sie zusammengefasst
    • Amazon-Aktie bricht nach Quartalszahlen um 11% ein.
    • Gewinn unter Erwartungen, Umsatz jedoch leicht gestiegen.
    • Massive KI-Investitionen sorgen für Anlegerunsicherheit.
    • Report: Vorsicht, geheim!
    Aktie crasht zweistellig - Amazon-Zahlen enttäuschen, aber das ist der eigentliche Grund für den Crash!
    Foto: DallE - OpenAI

    Der Tech-Riese meldete für das vierte Quartal einen Gewinn von 1,95 US-Dollar je Aktie und lag damit leicht unter den Analystenschätzungen von 1,97 US-Dollar. Der Umsatz lag mit 213,39 Milliarden US-Dollar dagegen sogar leicht über den Erwartungen (211,33 Milliarden US-Dollar).

    Doch nicht nur der geringere Gewinn versetzte Investoren in Aufruhr. Das Unternehmen prognostizierte eine massiv gesteigerte Investitionssumme von 200 Milliarden US-Dollar für das Jahr 2026.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation!
    Long
    160,04€
    Basispreis
    1,11
    Ask
    × 13,21
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    184,12€
    Basispreis
    1,13
    Ask
    × 12,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Anleger sorgen sich nun offenbar, dass sich Amazon mit den massiven KI-Investments übernimmt und diese keine gestiegene Rendite bringen könnten. Die Aktie brach im nachbörslichen Handel an der Nasdaq zeitweise um mehr als 11 Prozent ein.

    CEO Andy Jassy erklärte, dass die Investitionen insbesondere in den Ausbau der Rechenzentren für künstliche Intelligenz (KI) fließen sollen. Während der Boom von AWS und der KI-Branche Amazon aktuell noch trägt, könnten die massiven Ausgabenpläne die Aktienkurse weiterhin belasten. Zudem sind für die Zukunft deutlich steigende Kosten zu erwarten, da der Wettbewerb im Bereich Cloud-Computing zwischen Amazon, Google und Microsoft immer intensiver wird.

    Amazon bleibt jedoch optimistisch: Jassy versprach, dass sich diese Investitionen langfristig auszahlen würden. Doch wie lange wird der Markt diese Strategie noch unterstützen, ohne eine klare Rendite zu sehen?

    Für das erste Quartal 2026 erwartet Amazon einen Umsatz von 173,5 bis 178,5 Milliarden US-Dollar, was einer Wachstumsrate von lediglich 11 bis 15 Prozent entspricht. Das bedeutet, dass der Tech-Riese zwar weiterhin wächst, jedoch langsamer als erwartet.

    Hinzu kommt, dass Amazon weiterhin mit Entlassungen und einer insgesamt strafferen Personalpolitik zu kämpfen hat. Im vierten Quartal wurden rund 16.000 Mitarbeiter entlassen, was die Bedenken hinsichtlich der langfristigen Effizienz und Profitabilität verstärkt.

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Vorsicht, geheim!
    Diese 5 Aktien könnten 2026 explodieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie crasht zweistellig Amazon-Zahlen enttäuschen, aber das ist der eigentliche Grund für den Crash! Die Amazon-Aktie erlebt nach enttäuschenden Quartalszahlen und massiv gestiegenen KI-Investments einen dramatischen nachbörslichen Einbruch von über 11 Prozent! Die Hintergründe.

    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     