    WDH/Bitcoin-Talfahrt geht weiter - Kurs fällt unter 70.000 Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Bitcoin fällt unter 70.000 Dollar, tiefster Stand seit 2024.
    • Kursverlust 2023 bei rund 20 Prozent, Unsicherheit bleibt.
    • Bitcoin dominiert Markt mit 1,4 Billionen Dollar Kapitalisierung.
    (Klarstellung im dritten Absatz: Seit dem Rekordhoch von mehr als 126.000 Dollar im Oktober rpt. Oktober hat der Bitcoin mittlerweile etwa 45 Prozent an Wert verloren.)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin hat seine Talfahrt am Donnerstag fortgesetzt. Der Kurs fiel unter die Marke von 70.000 Dollar und erreichte auf der Handelsplattform Bitstamp bei 69.049 US-Dollar den tiefsten Stand seit November 2024. Durch die Verluste in den vergangenen Tagen baute die älteste und bekannteste Kryptowährung das Minus in diesem Jahr auf rund 20 Prozent aus.

    "Am Markt herrscht ein Cocktail der Unsicherheit, bestehend aus geldpolitischen Unwägbarkeiten, befürchteter Liquiditätsverknappung und dem Rückzug institutionellen Kapitals", beschrieb Analyst Timo Emden von Emden-Research die Stimmung. "Anleger zeigen sich nach wie vor spürbar verunsichert."

    Seit dem Rekordhoch von mehr als 126.000 Dollar im Oktober hat der Bitcoin mittlerweile etwa 45 Prozent an Wert verloren. In dieser Zeit habt vor allem eine starke Nachfrage nach vergleichsweise sichere Anlagen wie Gold oder Silber im Zuge geopolitischer Unsicherheiten den Kurs des Bitcoin immer stärker belastet.

    "Wir sehen nach wie vor keinen klassischen Crash, sondern einen schleichenden Abbau von Bewertung und Risikoappetit", sagte Emden. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Billionen Dollar dominiert der Bitcoin aber weiterhin den Markt für Kryptowährungen.

    Die Gesamtkapitalisierung aller Kryptowährungen beziffert der Anbieter CoinMarketCap auf etwa 2,4 Billionen Dollar. Anfang des Jahres waren das noch rund 3 Billionen Dollar./jkr/zb/jsl/stk




