    Reddit schockt mit atemberaubendem Wachstum! Was ist da denn los?

    Mit seinen beeindruckenden Quartalszahlen hat Reddit die Konkurrenz hinter sich gelassen! Die Aktie gewinnt hinzu.

    • Reddit übertrifft Q4-Erwartungen mit 726 Mio. USD.
    • Aggressive Prognose: Bis zu 605 Mio. USD im Q1.
    • Aktienrückkauf von 1 Mrd. USD stärkt Investorenvertrauen.
    Die jüngsten Zahlen für das vierte Quartal von Reddit haben die Erwartungen der Wall Street deutlich übertroffen. So vermeldet das Social-Media-Unternehmen einen Umsatz von 726 Millionen US-Dollar und schlägt damit die Erwartungen von 665 Millionen US-Dollar deutlich. Zudem erzielte Reddit einen Gewinn von 1,24 US-Dollar pro Aktie und übertraf damit die Prognose von 94 Cent ebenfalls deutlich. Doch damit nicht genug: Reddit gibt eine aggressive Prognose für das erste Quartal ab und erwartet Umsätze von bis zu 605 Millionen US-Dollar. Auch diese Zahl überraschte die Wall Street positiv.

    Bemerkenswert sind jedoch nicht nur die Quartalszahlen. Reddit hat zudem eine massive Aktienrückkaufaktion im Wert von einer Milliarde US-Dollar angekündigt. Damit unterstreicht das Unternehmen sein Vertrauen in die eigene Zukunft und sendet ein klares Signal an die Investoren. In der Folge stieg der Aktienkurs um fünf Prozent.

    Die von Reddit gelieferten Q4-Zahlen sind beeindruckend: Eine Umsatzsteigerung von 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sowie ein Anstieg des Nettogewinns um fast 255 Prozent sind Meilensteine. Reddit baut seine Marktposition weiter aus. So ist die Zahl der täglich aktiven Nutzer um beachtliche 19 Prozent auf 121,4 Millionen gestiegen.

    Doch trotz dieser glänzenden Ergebnisse gibt es auch kritische Stimmen: Einige Analysten äußern Bedenken hinsichtlich der Stabilität des Nutzerwachstums von Reddit, da das Wachstum bei den eingeloggten Nutzern in den letzten drei Quartalen langsamer wurde. Dies könnte sich langfristig auf die Rentabilität des Unternehmens auswirken, das sich stark auf seine Werbeeinnahmen stützt.

    Trotzdem bleibt Reddit ein heißer Kandidat im Technologie- und Social-Media-Sektor. Mit einer klaren Wachstumsstrategie und einer soliden Finanzlage scheint Reddit auch für das Jahr 2026 bestens gerüstet zu sein.

    Auch die Mehrheit der Analysten ist derzeit bullish. Laut S&P Global Market Intelligence raten derzeit 19 von 31 Analysten zum Kauf der Aktie, elf raten zum Halten und einer zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 252,39 US-Dollar.

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Reddit (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,07 % und einem Kurs von 151,1EUR auf NYSE (06. Februar 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.



