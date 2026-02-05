BHP Group - Aktie rauscht in die Tiefe - 05.02.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die BHP Group Aktie. Mit einer Performance von -3,58 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der BHP Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,37 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 29,60€, mit einem Minus von -3,58 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

BHP Group ist ein führendes globales Ressourcenunternehmen, das sich auf die Produktion von Eisenerz, Kupfer, Kohle und Erdöl spezialisiert hat. Als einer der größten Bergbaukonzerne weltweit konkurriert es mit Rio Tinto, Vale und Glencore. BHP's Alleinstellungsmerkmale sind seine Diversifikation, nachhaltige Praktiken und technologische Innovationen.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die BHP Group-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +24,46 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die BHP Group Aktie damit um -1,09 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,76 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in BHP Group eine positive Entwicklung von +14,36 % erlebt.

BHP Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,09 % 1 Monat +12,76 % 3 Monate +24,46 % 1 Jahr +23,33 %

Informationen zur BHP Group Aktie

Es gibt 5 Mrd. BHP Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 149,47 Mrd. € wert.

Steigende Preise, starke chinesische Nachfrage und Tier-1-Investitionen im Bergbau verändern den Ausblick für Kupferexplorer in der Mongolei. Kupfer hat sich erneut als zentrales Metall der Energiewende etabliert. Die Preise sind […] The post …

So schlagen sich die Wettbewerber von BHP Group

Freeport-McMoRan, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,32 %. Fortescue Metals Group notiert im Minus, mit -1,34 %. Rio Tinto notiert im Minus, mit -2,86 %. Glencore legt um +0,37 % zu Anglo American notiert im Minus, mit -1,48 %.

BHP Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die BHP Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BHP Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.