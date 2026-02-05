JEFFERIES stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hannover Rück in einer zweiten Einschätzung am Donnerstag weiter mit einem Kursziel von 360 Euro auf "Buy" belassen. In der Diskussion über die Trendwende der Rückversicherungspreise sei ein Aspekt am heutigen Tag bisher übersehen worden: Retrozession, schrieb Analyst Philip Kett. Die Hannoveraner hätten sich für 2026 ihrerseits um mehr als 16 Prozent stärker gegen Risiken rückabgesichert. Dabei hätten sich die Kosten mindestens so stark verbessert, wie die Preise für die Erstlinien-Rückversicherung gefallen seien. Der starke Gebrauch von Retrozession - also der Rückversicherung durch Rückversicherung bei Dritten - dürfte Hannover Rück im weichen Marktumfeld positiv hervorheben./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 06:56 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 06:56 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,88 % und einem Kurs von 247,6EUR auf Tradegate (05. Februar 2026, 14:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philip Kett

Analysiertes Unternehmen: HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 360

Kursziel alt: 360

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 360,00 € , was eine Steigerung von +45,75% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer