    WDH/Bitcoin fällt in Richtung 70.000 Dollar - Jahresminus inzwischen fast 20%

    Für Sie zusammengefasst
    • Bitcoin-Kurs fiel auf 70.000 Dollar, fast 4% Minus.
    • Seit Rekordhoch im Oktober Verlust von 44% erlitten.
    • Marktkapitalisierung Bitcoin bei 1,4 Billionen Dollar.
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    (Klarstellung im zweiten Absatz: Das Rekordhoch war im Oktober rpt. Oktober.)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin hat am Donnerstag weiter nachgegeben. Der Kurs fiel im frühen Handel zeitweise fast vier Prozent auf nur noch etwas mehr als 70.000 Dollar. In der Folge konnte sich der Wert der ältesten und bekanntesten Kryptowährung wieder etwas erholen. Gegen 8.30 Uhr kostete sie rund 71.000 Dollar und damit circa zwei Prozent weniger als am Mittwochabend.

    Durch die Verluste in den vergangenen Tagen baute der Bitcoin das Minus in diesem Jahr auf knapp 17.000 Dollar oder fast ein Fünftel aus. Seit dem Rekordhoch von mehr als 126.000 Dollar im Oktober büßte der Bitcoin inzwischen rund 55.000 Dollar oder fast 44 Prozent ein.

    Der Wert des Bitcoin war bereits im vergangenen Jahr um mehr als sechs Prozent gefallen. Es war den Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge erst das vierte Verlustjahr in der noch jungen Geschichte der Digitalwährung, die es seit 2009 gibt.

    Seit dem Start der Digitalwährung hat der Kurs kräftig zugelegt - so lag der Kurs in den Anfangsjahren im Cent-Bereich. Aber auch in den Jahren danach hatte die Notierung lange im dreistelligen Dollar-Bereich gelegen. Richtig rasant ging es dann ab Ende 2012 nach oben. Der Anstieg seitdem beläuft sich auf fast 530.000 Prozent. Das heißt, der Kurs ist in diesem Zeitraum um knapp das 5300-Fache gestiegen.

    Im Zuge des Bitcoin-Erfolgs wurden viele weitere Digitalwährungen ins Leben gerufen. Inzwischen gibt es Tausende davon. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Billionen Dollar dominiert der Bitcoin den Markt. Lediglich Ethereum mit rund 250 Milliarden Dollar und Tether mit 185 Milliarden Dollar können in dieser Kategorie halbwegs folgen.

    Die Gesamtkapitalisierung aller Kryptowährungen beziffert der Anbieter CoinMarketCap auf fast 2,4 Billionen Dollar. Anfang des Jahres waren das noch rund 3 Billionen Dollar./zb/jkr/mis




    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
