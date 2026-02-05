EZB lässt Leitzinsen im Euroraum unverändert
Für Sie zusammengefasst
- Leitzinsen im Euroraum bleiben unverändert bei 2,0%.
- EZB hält Einlagenzins zum fünften Mal konstant.
- Experten hatten diese Entscheidung erwartet.
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Leitzinsen im Euroraum bleiben auch im neuen Jahr vorerst unverändert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hält den für Banken und Sparer wichtigen Einlagenzins zum fünften Mal in Folge bei 2,0 Prozent, wie die Notenbank in Frankfurt mitteilte. Experten hatten dies im Schnitt erwartet./ben/als/DP/jha
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen