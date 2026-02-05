ZenaTechs Drone-as-a-Service-Dienste kommen nun auch bei Vermessungsarbeiten auf Golfplätzen in ganz Florida zum Einsatz

Vancouver, British Columbia, (5. Februar 2026) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“), ein Anbieter von Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt heute bekannt, dass das Leistungsangebot seiner Drone-as-a-Service-Plattform erweitert wird und nun auch spezielle Vermessungen und Kartierungen auf Golfplätzen durchgeführt werden. Das Unternehmen wird mit diesen Leistungen zunächst in Florida starten und plant anschließend eine weitere Expansion in den USA. In den letzten 12 Monaten hat das Unternehmen Aufträge für drohnengestützte Vermessungen auf fünf Turniergolfplätzen angenommen und abgeschlossen, die von einem der weltweit renommiertesten ehemaligen Profigolfer und aktiven Golfplatzarchitekten entworfen wurden. Mit diesem Erfolg wurde ein solider Rahmen für die Einbindung von Drohnen und eine operative Grundlage für die Skalierung dieses Dienstes im gesamten DaaS-Netzwerk geschaffen.

„Florida ist ein führendes Reiseziel für Golfbegeisterte, das für seine große Anzahl an Turnierplätzen und für seine komplexen ökologischen Herausforderungen in puncto Rasengesundheit und Entwässerungsmanagement bekannt ist. Das macht den Bundesstaat zu einem idealen Ausgangspunkt für diesen Service“, so Dr. Shaun Passley, CEO von ZenaTech. „Über ZenaTechs Drone-as-a-Service-Firma haben wir bereits mehrere komplexe Vermessungsflüge mit moderner Drohnenkartierung und -analyse über von Designern gestalteten Golfplätzen durchgeführt. Mit diesem gefestigten Know-how bilden wir nun aktiv Teams aus und setzen unsere Kompetenzen auch in unseren anderen DaaS-Niederlassungen in diesem Bundesstaat ein. Unsere Absicht ist es, die Vermessungs- und Wartungsdienste für Golfplätze über unsere nationale Plattform auszuweiten.“

Das DaaS-Angebot von ZenaTech für Golfplätze wird von einer seiner sieben DaaS-Niederlassungen in Florida erbracht, die über ein Expertenteam auf diesem Gebiet verfügt. Mit Hilfe von durch Drohnen erfassten Daten, die mit spezieller Kartierungssoftware verarbeitet werden, liefert der Vermessungs- und Wartungsdienst für Golfplätze präzise topografische, bathymetrische (Wasserhindernisse) und vegetationsbezogene Daten schneller und effizienter, als dies mit herkömmlichen Bodenvermessungen möglich ist. ZenaTech plant, diese Kompetenzen über sein DaaS-Netzwerk auf ganz Florida und letztendlich auch auf andere wichtige US-Märkte auszuweiten.