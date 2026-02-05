    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Aktien New York Ausblick

    Für Dow sind 50.000 Punkte weiterhin zu hohe Hürde

    Für Sie zusammengefasst
    • Dow Jones bleibt unter 50.000 Punkten, Minus 0,3%.
    • Alphabet-Aktien fallen um 4,4%, hohe Investitionen.
    • Qualcomm und Wolfspeed stark im Minus, Umsatzrückgang.
    Aktien New York Ausblick - Für Dow sind 50.000 Punkte weiterhin zu hohe Hürde
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Sprung über die runde Marke von 50.000 Punkten dürfte dem Dow Jones Industrial auch am Donnerstag zunächst versagt bleiben. Schwache Daten vom Arbeitsmarkt im Januar haben vorbörslich etwas auf die Kurse gedrückt. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn berechnete der Broker IG den Dow mit 0,3 Prozent im Minus auf 49.340 Zähler. Der Nasdaq 100 dürfte mit 24.710 Punkten zum Start um 0,7 Prozent nachgeben.

    Die Quartalsbilanzen großer Konzerne und ihre Prognosen für das laufende Jahr machen weiterhin die Musik. Am Donnerstag dürften die Enttäuschungen überwiegen. So verloren die Aktien der Google -Mutter Alphabet 4,4 Prozent. Hier monierten Experten eine Verdoppelung der geplanten Investitionen des Tech-Giganten 2026 im Vergleich zum Vorjahr.

    Profiteur dieser hohen Investitionen von Alphabet in Künstliche Intelligenz könnte der Chip-Hersteller Broadcom sein, sagten Analysten. Broadcom-Aktien zogen vorbörslich um 2,3 Prozent an.

    Die Aktien von Qualcomm brachen dagegen um 10 Prozent ein auf den tiefsten Stand seit April 2025. Die globale Knappheit an Memory-Chips dürfte das Geschäft des Halbleiterkonzerns mit Chipsätzen für Mobilfunkgeräte belasten. ARM Holdings enttäuschte zudem mit dem Geschäftsausblick, der Aktienkurs gab ebenfalls nach.

    Die Papiere von Wolfspeed brachen um 17 Prozent ein. Der Produzent von Halbleitern für Elektromobilität prognostizierte für das dritte Geschäftsquartal einen Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal.

    Doch es gab auch Lichtblicke. So gewannen etwa die Aktien von Bristol-Myers Squibb 1,3 Prozent. Sowohl mit der Umsatzprognose als auch mit dem Gewinnziel für dieses Jahr übertraf der Pharmakonzern die Erwartungen./bek/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie

    Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,40 % und einem Kurs von 49,54 auf Tradegate (05. Februar 2026, 14:30 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um -6,30 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,68 %.

    Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,56 Bil..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 372,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 315,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +17,74 %/+49,50 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Aktien New York Ausblick Für Dow sind 50.000 Punkte weiterhin zu hohe Hürde
