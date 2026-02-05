Strom- und Gaspreise in Deutschland für Neukunden gesunken

BONN (dpa-AFX) - Wer im Januar einen neuen Liefervertrag für Strom und Gas abgeschlossen hat, zahlt nach Berechnungen der Bundesnetzagentur weniger als im Dezember. Bei den Strompreisen waren dabei vor allem die gesunkenen Netzentgelte ausschlaggebend, wie die Behörde in Bonn berichtete.

Der Durchschnittspreis für Haushalts-Neukunden lag laut Bundesnetzagentur im Januar bei 34,87 Cent je Kilowattstunde, 6,7 Prozent weniger als im Dezember. "Maßgeblich hierfür waren reduzierte Netzentgelte, die insbesondere auf den Bundeszuschuss zu den Übertragungsnetzbetreibern in Höhe von 6,5 Milliarden Euro zurückzuführen sind", teilte die Behörde mit. Der Preis für Bestandskunden lag mit 34,88 Cent nahezu gleichauf.