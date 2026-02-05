    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Strom- und Gaspreise in Deutschland für Neukunden gesunken

    Für Sie zusammengefasst
    • Strom- und Gaspreise im Januar günstiger als Dezember
    • Durchschnittspreis für Neukunden: 34,87 Cent/kWh
    • Gaspreise: Neukunden zahlen 9,66 Cent/kWh weniger
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BONN (dpa-AFX) - Wer im Januar einen neuen Liefervertrag für Strom und Gas abgeschlossen hat, zahlt nach Berechnungen der Bundesnetzagentur weniger als im Dezember. Bei den Strompreisen waren dabei vor allem die gesunkenen Netzentgelte ausschlaggebend, wie die Behörde in Bonn berichtete.

    Der Durchschnittspreis für Haushalts-Neukunden lag laut Bundesnetzagentur im Januar bei 34,87 Cent je Kilowattstunde, 6,7 Prozent weniger als im Dezember. "Maßgeblich hierfür waren reduzierte Netzentgelte, die insbesondere auf den Bundeszuschuss zu den Übertragungsnetzbetreibern in Höhe von 6,5 Milliarden Euro zurückzuführen sind", teilte die Behörde mit. Der Preis für Bestandskunden lag mit 34,88 Cent nahezu gleichauf.

    Industriestrompreis sinkt um fast 13 Prozent

    Der Industriestrompreis ohne Vergünstigungen lag im Januar im Schnitt bei 14,49 Cent je Kilowattstunde und damit 12,9 Prozent unter dem Dezemberwert. Mit Vergünstigungen betrug der Preis 8,96 Cent, was einen Rückgang von 12,6 Prozent bedeutet. "Auch hier wirkten sich die gesunkenen Netzentgelte preisreduzierend aus."

    Für Gas zahlten Januar-Neukunden im Schnitt 9,66 Cent je Kilowattstunde, 4 Prozent weniger als noch im Dezember. Bestandskunden mussten 10,56 Cent bezahlen, gut 2 Prozent unter dem Wert des Vormonats. "Ausschlaggebend für die Entwicklung der Gaspreise war auch der Wegfall der Gasspeicherumlage, wobei die jährliche und gesetzlich vorgeschriebene Erhöhung der CO2-Abgabe einen stärkeren Preisrückgang gebremst hat", erklärte die Behörde./tob/DP/jha






    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
