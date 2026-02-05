Smartphones mit 97 % die wichtigste Quelle für digitale Beweismittel in Ermittlungen

97 % der Befragten nennen Smartphones als wichtigste Beweisquelle, ein Anstieg um 24 Prozentpunkte gegenüber 2024

95 % stimmen zu, dass digitale Beweise die Aufklärungsrate erhöhen – gleichzeitig geben 94 % an, dass die Komplexität den Arbeitsaufwand bei Fällen erhöht

65 % sind der Ansicht, dass KI Ermittlungen beschleunigen kann, jedoch gibt ein Drittel an, dass Richtlinien den Einsatz verhindern

Akzeptanz von Cloud-Lösungen erreicht 42 %; zwei Drittel der Befragten nutzen jedoch weiterhin physische Medien

TYSONS CORNER, Virginia, und PETAH TIKVA, Israel, 5. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Cellebrite (NASDAQ: CLBT), ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützten Lösungen für digitale Ermittlungen und Informationsbeschaffung im öffentlichen und privaten Sektor, hat heute seinen Branchentrend-Bericht 2026 vorgestellt, für den 1.200 Fachleute aus 63 Ländern befragt wurden. Bereits zum siebten Mal informiert das Unternehmen mit dem Bericht darüber, wie Organisationen digitale Beweise sammeln, verwalten und analysieren.

Smartphones: entscheidend für Ermittlungen

Smartphones sind für Ermittlungen wichtiger als je zuvor: 97 % der Ermittler nennen sie als wichtigste Quelle für digitale Beweise, ein Anstieg um 24 Prozentpunkte gegenüber 73 % im Jahr 2024. Dieser Anstieg spiegelt die Erwartungen der Öffentlichkeit wider: 97 % der Behördenleiter geben an, dass die Bevölkerung in den meisten Fällen die Verwendung digitaler Beweismittel erwartet.

Einsatz von KI: starkes Interesse, uneinheitliche politische Unterstützung

Künstliche Intelligenz (KI) gewinnt als Technologie zur Steigerung der Geschwindigkeit und Effizienz von Ermittlungen zunehmend an Bedeutung. 65 % der Befragten aus dem Bereich der öffentlichen Sicherheit sind der Meinung, dass sie Ermittlungen beschleunigen kann, jedoch gibt fast ein Drittel dieser Befragten an, dass die Richtlinien ihrer Behörde den Einsatz von KI verhindern. Zwei Drittel der Befragten nennen die Überprüfungszeit als das größte Hindernis für die Bearbeitung von Fällen. KI könnte dieses Problem lösen, wobei die Befragten übereinstimmen, dass eine ihrer besten Eigenschaften die schnelle Analyse von Kommunikationen ist. Diese helfe dabei, Verbindungen zwischen Personen zu identifizieren.