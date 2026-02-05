    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCellebrite DI Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Cellebrite DI Registered (A)

    Cellebrite Branchentrend-Bericht 2026

    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Smartphones mit 97 % die wichtigste Quelle für digitale Beweismittel in Ermittlungen

    Cellebrite Branchentrend-Bericht 2026 - Smartphones mit 97 % die wichtigste Quelle für digitale Beweismittel in Ermittlungen
    Foto: adobe.stock.com
    • 97 % der Befragten nennen Smartphones als wichtigste Beweisquelle, ein Anstieg um 24 Prozentpunkte gegenüber 2024
    • 95 % stimmen zu, dass digitale Beweise die Aufklärungsrate erhöhen – gleichzeitig geben 94 % an, dass die Komplexität den Arbeitsaufwand bei Fällen erhöht
    • 65 % sind der Ansicht, dass KI Ermittlungen beschleunigen kann, jedoch gibt ein Drittel an, dass Richtlinien den Einsatz verhindern
    • Akzeptanz von Cloud-Lösungen erreicht 42 %; zwei Drittel der Befragten nutzen jedoch weiterhin physische Medien

    TYSONS CORNER, Virginia, und PETAH TIKVA, Israel, 5. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Cellebrite (NASDAQ: CLBT), ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützten Lösungen für digitale Ermittlungen und Informationsbeschaffung im öffentlichen und privaten Sektor, hat heute seinen Branchentrend-Bericht 2026 vorgestellt, für den 1.200 Fachleute aus 63 Ländern befragt wurden. Bereits zum siebten Mal informiert das Unternehmen mit dem Bericht darüber, wie Organisationen digitale Beweise sammeln, verwalten und analysieren.

    Cellebrite Logo

    Smartphones: entscheidend für Ermittlungen

    Smartphones sind für Ermittlungen wichtiger als je zuvor: 97 % der Ermittler nennen sie als wichtigste Quelle für digitale Beweise, ein Anstieg um 24 Prozentpunkte gegenüber 73 % im Jahr 2024. Dieser Anstieg spiegelt die Erwartungen der Öffentlichkeit wider: 97 % der Behördenleiter geben an, dass die Bevölkerung in den meisten Fällen die Verwendung digitaler Beweismittel erwartet.

    Einsatz von KI: starkes Interesse, uneinheitliche politische Unterstützung

    Künstliche Intelligenz (KI) gewinnt als Technologie zur Steigerung der Geschwindigkeit und Effizienz von Ermittlungen zunehmend an Bedeutung. 65 % der Befragten aus dem Bereich der öffentlichen Sicherheit sind der Meinung, dass sie Ermittlungen beschleunigen kann, jedoch gibt fast ein Drittel dieser Befragten an, dass die Richtlinien ihrer Behörde den Einsatz von KI verhindern. Zwei Drittel der Befragten nennen die Überprüfungszeit als das größte Hindernis für die Bearbeitung von Fällen. KI könnte dieses Problem lösen, wobei die Befragten übereinstimmen, dass eine ihrer besten Eigenschaften die schnelle Analyse von Kommunikationen ist. Diese helfe dabei, Verbindungen zwischen Personen zu identifizieren.

    Seite 1 von 4 



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Cellebrite Branchentrend-Bericht 2026 Smartphones mit 97 % die wichtigste Quelle für digitale Beweismittel in Ermittlungen 97 % der Befragten nennen Smartphones als wichtigste Beweisquelle, ein Anstieg um 24 Prozentpunkte gegenüber 202495 % stimmen zu, dass digitale Beweise die Aufklärungsrate erhöhen – gleichzeitig geben 94 % an, dass die Komplexität den Arbeitsaufwand …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     