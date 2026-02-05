Desert Gold erhöht vollständig gezeichnetes LIFE-Angebot auf 7.230.000 CAD

Surrey, BC | 4. Februar 2026 / IRW-Press / Desert Gold Ventures Inc. (TSXV: DAU) („Desert Gold“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen aufgrund der starken Nachfrage seitens der Investoren seine zuvor bekannt gegebene, nicht vermittelte Privatplatzierung von Einheiten des Unternehmens („angebotene Einheiten“) zu einem Preis von 0,08 CAD pro angebotene Einheit erhöht hat, sodass sich die Bruttoeinnahmen von 5.000.000 CAD auf insgesamt 7.230.000 CAD erhöht haben (das „Angebot“). Das Angebot ist vollständig gezeichnet und der Abschluss wird voraussichtlich am 9. Februar 2026 erfolgen. Der Abschluss des Angebots unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf den Erhalt sämtlicher erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der bedingten Genehmigung der TSX Venture Exchange (die „TSXV“).

Im Rahmen des Angebots wird Desert Gold nun bis zu 90.375.000 angebotene Einheiten ausgeben, wobei jede angebotene Einheit aus einer Stammaktie des Unternehmens („Stammaktie“) und einem halben Warrant auf den Kauf einer Stammaktie (jeder ganze Warrant ein „Warrant“) besteht. Jeder ganze Warrant berechtigt seinen Inhaber jederzeit an oder vor dem Datum, das 24 Monate nach dem Abschlussdatum liegt (wie hierin definiert), zum Kauf einer Stammaktie zu einem Preis von 0,12 CAD.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Nettoeinnahmen aus dem Angebot für die Inbetriebnahme der ersten Phase seiner Gravitationsanlage auf dem vollständig genehmigten Goldoxidprojekt Barani East im Westen von Mali, für die Ressourcenerweiterung und Explorationsbohrungen auf dem Projekt SMSZ im Westen von Mali, für Explorationsbohrungen auf seinem Goldprojekt Tiegba in der Elfenbeinküste sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden. Details sind im A&R Offering Document (wie unten definiert) ausführlicher beschrieben.

Vorbehaltlich der Konformität mit den geltenden regulatorischen Anforderungen und in Übereinstimmung mit National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions („NI 45-106“) werden die angebotenen Einheiten gemäß der Ausnahmeregelung für börsennotierte Ausgeber gemäß Teil 5A von NI 45-106, revidiert durch die Coordinated Blanket Order 45-935 – Exemptions from Certain Conditions of the Listed Issuer Financing Exemption (die „Listed Issuer Financing Exemption“), Käufern mit Wohnsitz in allen kanadischen Provinzen, ausgenommen Quebec, zum Verkauf angeboten werden. Die angebotenen Einheiten werden auch in den USA oder an, auf Rechnung oder zugunsten von US-Personen mittels einer Privatplatzierung gemäß den Ausnahmen von den Registrierungsanforderungen des United States Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der „U.S. Securities Act“) sowie in Ländern außerhalb Kanadas und der USA mittels einer Privatplatzierung oder auf einer gleichwertigen Basis angeboten, jeweils in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen – vorausgesetzt, in diesen Ländern muss kein Prospekt, keine Registrierungserklärung oder ein anderes ähnliches Dokument eingereicht werden. Im Rahmen des Angebots unterliegen die Wertpapiere, die gemäß der Ausnahmeregelung für börsennotierte Ausgeber an kanadische Zeichner ausgegeben werden, keiner gesetzlichen Haltefrist in Kanada.