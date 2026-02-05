Bitkom kritisiert Reform der Filmförderung

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der IT-Branchenverband Bitkom hat den am Donnerstag veröffentlichten Kompromissvorschlag der Bundesregierung zur Reform der Filmförderung scharf kritisiert.



"Der vorgelegte Kompromiss ist aus Sicht des Bitkom kein tragfähiger Interessenausgleich", sagte Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder. Er berücksichtige einseitig die Produzenten und lasse die Belange der Videodiensteanbieter weitgehend außen vor.





Besonders kritisch sieht Bitkom die sogenannte Öffnungsklausel. "Zwar können die Produktionsauflagen für Videodienste reduziert werden, wenn sie im Gegenzug noch mehr in neue Filme und Serien investieren, diese Möglichkeit ist jedoch an zusätzliche Verhandlungen mit Produzentenverbänden über Rechtefragen geknüpft", so Rohleder. Damit erhielten einzelne Branchen faktisch ein Mitspracherecht, welches einem Vetorecht gleichkommt. Das führe zu einem "systematischen Fehlanreiz" und bremse Investitionen.



Der Verband forderte den Bundestag auf, im weiteren Verfahren nachzusteuern und die "Perspektive der Konsumenten" stärker zu berücksichtigen. Deutschland brauche eine Filmförderung, die Investitionen ermögliche, statt sie zu verkomplizieren, sagte der Verbandschef.





