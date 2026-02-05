Delivery Hero Aktie unter starkem Abgabedruck - 05.02.2026

Mit einer Performance von -8,27 % musste die Delivery Hero Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,19 %, geht es heute bei der Delivery Hero Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Delivery Hero ist ein führender globaler Online-Lieferdienst, der Essensbestellungen von Restaurants vermittelt. Aktiv in über 50 Ländern, konkurriert es mit Uber Eats, DoorDash und Just Eat Takeaway. Seine Alleinstellungsmerkmale sind die starke globale Präsenz und die Vielfalt an Partnerrestaurants.

Obwohl die Delivery Hero Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +22,97 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Delivery Hero Aktie damit um -10,00 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,74 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +12,16 % gewonnen.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,68 % geändert.

Delivery Hero Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -10,00 % 1 Monat +11,74 % 3 Monate +22,97 % 1 Jahr +0,95 %

Informationen zur Delivery Hero Aktie

Es gibt 298 Mio. Delivery Hero Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,08 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Delivery Hero von 20 auf 21 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Umfeld für Essenslieferanten habe sich zuletzt wohl generell etwas gebessert, schrieb Silvia Cuneo in ihrer am …

Das Analysehaus Jefferies hat die Aktie von Delivery Hero mit der Einstufung „Buy“ und einem Kursziel von 35 Euro bewertet. Analyst Giles Thorne kommentierte, dass der mögliche Verkauf des südkoreanischen Geschäfts Baemin durch den …

Delivery Hero Aktie jetzt kaufen?

Ob die Delivery Hero Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Delivery Hero Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.