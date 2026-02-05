    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNIO AktievorwärtsNachrichten zu NIO

    Von wegen E-Auto-Krise

    Nio erzielt erstmals operativen Gewinn – Aktie schaltet einen Gang rauf!

    Der chinesische Autobauer Nio hat im 4. Quartal erstmals einen operativen Gewinn erzielt und die Fahrzeugauslieferungen um 72 Prozent steigern können. Der Fokus auf Europa und günstige Modelle treiben das Wachstum an.

    Von wegen E-Auto-Krise - Nio erzielt erstmals operativen Gewinn – Aktie schaltet einen Gang rauf!
    Foto: Wang Xiang/XinHua/dpa +++ dpa-Bildfunk

    Der chinesische Elektroautohersteller Nio hat im vierten Quartal 2025 einen wichtigen Meilenstein erreicht: Erstmals erzielte das Unternehmen einen operativen Gewinn. Der bereinigte Betriebsgewinn liegt zwischen 700 Millionen und 1,2 Milliarden Yuan (rund 101 bis 173 Millionen Dollar). Im gleichen Zeitraum des Vorjahres war noch ein Verlust von 5,54 Milliarden Yuan zu verzeichnen. Diese positive Entwicklung löste einen Kurssprung von mehr als acht Prozent im vorbörslichen Handel aus.

    Der operative Erfolg von Nio ist vor allem auf eine deutliche Steigerung der Fahrzeugauslieferungen zurückzuführen. Im vierten Quartal konnte das Unternehmen 124.807 Autos ausliefern – das entspricht einem Anstieg von 72 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Zudem trugen ein besserer Produktmix mit margenstärkeren Fahrzeugen sowie fortgesetzte Kostensenkungen zur positiven Bilanz bei.

    Die Nio-Aktie liegt kurz vor US-Börsenstart am Donnerstag fast 7 Prozent im Plus. Seit Jahresanfang liegt die Aktie allerdings immer noch mit rund 8 Prozent klar im Minus.

    Im Gesamtjahr 2025 steigerte Nio seine Auslieferungen um 47 Prozent auf insgesamt 326.028 Fahrzeuge. Besonders nachgefragt waren die Premium-Modelle ET5 und ES6, die das Wachstum maßgeblich antrieben. Das Unternehmen startete außerdem die Auslieferung des kostengünstigeren Kleinwagens Firefly, was die Kundengruppe erweiterte.

    Trotz eines zunehmend schwierigen Marktumfelds, das auch Tesla und BYD zu schaffen macht, konnte Nio seine Expansion vorantreiben. Die starke Nachfrage nach den Submarken Onvo und Firefly zeigt, dass Nio in der Lage ist, auch preisbewusste Kunden zu gewinnen. Die Auslieferungen der Onvo-Modelle stiegen im dritten Quartal um mehr als 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, was das Potenzial für weiteres Wachstum unterstreicht.

    NIO

    +4,39 %
    -1,53 %
    -9,79 %
    -38,86 %
    -6,86 %
    -61,30 %
    -92,00 %
    -47,35 %
    ISIN:US62914V1061WKN:A2N4PB

    Trotz Bedenken hinsichtlich möglicher EU-Zölle bekräftigte Nio kürzlich, die Geschäftstätigkeit auf dem europäischen Markt fortzusetzen. Angesichts des intensiven Wettbewerbs auf dem chinesischen Markt konzentriert sich das Unternehmen darauf, sein Geschäft zu straffen und auf die steigende Nachfrage nach günstigeren Modellen zu reagieren.

    Für die kommenden Jahre zeigt sich das Management optimistisch: Mit einer prognostizierten jährlichen Wachstumsrate von 40 bis 50 Prozent und der geplanten Einführung des neuen Flaggschiffs ES9 im zweiten Quartal setzt Nio auf weiteres Wachstum und die Festigung seiner Marktstellung.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die NIO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,78 % und einem Kurs von 4,015EUR auf Tradegate (05. Februar 2026, 15:40 Uhr) gehandelt.


    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
