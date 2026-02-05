    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Wadephul

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Risiko bei kritischen Mineralien dritteln

    Für Sie zusammengefasst
    • Dreiteilung der Rohstoffversorgung angestrebt
    • Partnerschaften mit USA und China sollen bestehen bleiben
    • Indopazifik-Region bietet Chancen für Kooperationen
    Wadephul - Risiko bei kritischen Mineralien dritteln
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BANDAR SERI BEGAWAN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul peilt angesichts der Anstrengungen für mehr Unabhängigkeit von China mittelfristig eine Dreiteilung bei der Versorgung mit kritischen Rohstoffen an. Es müsse das Ziel sein, "dass wir etwa ein Drittel der Risiken selber schultern, indem wir eigene europäische Handelsbeziehungen und Lieferbeziehungen aufbauen", sagte der CDU-Politiker nach politischen Gesprächen im südostasiatischen Sultanat Brunei. Darüber hinaus solle man eine enge Partnerschaft zu den USA suchen und im übrigen weiter an Handelsbeziehungen mit China festhalten.

    "Wenn wir das insgesamt mittelfristig dritteln können, dann denke ich, ist das eine angemessene Risikoverteilung" und auch ein Interessenausgleich, der allen gerecht werde, sagte Wadephul. In Australien hatte er zuvor mit seiner Amtskollegin Penny Wong verabredet, die Zusammenarbeit gerade bei strategisch wichtigen Mineralien wie Lithium weiter auszubauen. Lithium steckt in modernen Technologien vom E-Auto-Akku bis zum Smartphone.

    Wadephul machte am Donnerstag auf dem Rückflug von einer fünftägigen Reise nach Singapur, Neuseeland, zur Südsee-Insel Tonga und nach Australien einen Stopp in Brunei. In der Hauptstadt Bandar Seri Begawan traf er sich zu Gesprächen mit dem zweiten Verteidigungsminister, Halbi Mohammad Yussof, sowie mit seinem Amtskollegen Erywan Mohd Yusof.

    Wadephul: Chance in der Indopazifik-Region ergreifen

    In der Indopazifik-Region gebe es ein großes Interesse an einer engeren Kooperation mit Europa und gerade auch mit Deutschland. "Diese Chance müssen wir ergreifen." Er fügte hinzu: "In unsicheren Zeiten gilt es weltweit, ein robustes Netz an Partnerschaften weiter zu festigen und neue zu schmieden."

    Brunei (mit offiziellem Namen Brunei Darussalam - letzteres bedeutet "Ort des Friedens") ist ein kleines Sultanat auf der Insel Borneo. Brunei ist bekannt für massive Öl- und Gasvorkommen und gilt als eines der reichsten Länder der Erde. Es ist eine absolute Monarchie mit strengem islamischem Recht - mehr als 80 Prozent der Bevölkerung von knapp 470.000 Menschen sind Muslime.

    Wadephul besuchte das Unternehmen Muara Maritime Services (MMS), ein Gemeinschaftsunternehmen der Bremer Werft Naval Vessels Lürssen mit einem Unternehmen der bruneiischen Marine und mehr als 200 Mitarbeitern. MMS ist nach eigener Darstellung Unterstützungspartner der Marine von Brunei und für die Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Flotte und der zugehörigen kritischen Infrastruktur verantwortlich./bk/DP/he






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Wadephul Risiko bei kritischen Mineralien dritteln Außenminister Johann Wadephul peilt angesichts der Anstrengungen für mehr Unabhängigkeit von China mittelfristig eine Dreiteilung bei der Versorgung mit kritischen Rohstoffen an. Es müsse das Ziel sein, "dass wir etwa ein Drittel der Risiken selber …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     