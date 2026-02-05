Novo Nordisk und Eli Lilly fallen - Bericht: neue Konkurrenz

Die Lilly-Aktien, die tags zuvor nach einem starken Ausblick noch um gut zehn Prozent zugelegt hatten, gerieten am Donnerstag ebenfalls unter Druck und sanken im vorbörslichen US-Handel um fünf Prozent./mis/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,44 % und einem Kurs von 897 auf Tradegate (05. Februar 2026, 15:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um -27,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,50 %.

Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 126,49 Mrd..

Novo Nordisk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,650. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1200 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 349,67DKK. Von den letzten 9 Analysten der Novo Nordisk Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 475,00DKK was eine Bandbreite von +624,15 %/+1.173,97 % bedeutet.