AKTIEN IM FOKUS
Novo Nordisk und Eli Lilly fallen - Bericht: neue Konkurrenz
- Aktien von Novo Nordisk und Eli Lilly unter Druck.
- Hims and Hers bringt Nachahmer-Kopie von Wegovy.
- Novo verliert fast 10%, Lilly-Aktien sinken um 5%.
KOPENHAGEN/NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Novo Nordisk und Eli Lilly sind am Donnerstagnachmittag unter Druck geraten. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass das US-Telemedizinunternehmen Hims and Hers eine Nachahmer-Kopie der Abnehmpille Wegovy von Novo Nordisk für einen Einführungspreis von 49 US-Dollar im Monat auf den Markt bringen wolle. Danach sollen Patienten mit einem Fünf-Monats-Bestellplan 99 Dollar monatlich zahlen, was rund 100 Dollar weniger wäre als das was Novo laut Reuters verlangt.
Die Aktien von Novo Nordisk knickten daraufhin ein und verloren zuletzt knapp zehn Prozent. Sie waren bereits am Vortag stark unter Druck geraten, nachdem der Geschäftsausblick des dänischen Pharmakonzerns enttäuscht hatte. So läuft der US-Pharmakonzern Lilly im Milliardengeschäft der direkten Konkurrentin immer weiter davon.
Die Lilly-Aktien, die tags zuvor nach einem starken Ausblick noch um gut zehn Prozent zugelegt hatten, gerieten am Donnerstag ebenfalls unter Druck und sanken im vorbörslichen US-Handel um fünf Prozent./mis/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,44 % und einem Kurs von 897 auf Tradegate (05. Februar 2026, 15:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um -27,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,50 %.
Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 126,49 Mrd..
Novo Nordisk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,650. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1200 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 349,67DKK. Von den letzten 9 Analysten der Novo Nordisk Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 475,00DKK was eine Bandbreite von +624,15 %/+1.173,97 % bedeutet.
