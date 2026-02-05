Studierendenwerk drängt auf Bafög-Erhöhung

BERLIN (dpa-AFX) - Das Deutsche Studierendenwerk drängt auf die Umsetzung der im Koalitionsvertrag angekündigten Bafög-Erhöhungen. Die Reform müsse wie versprochen zum Wintersemester 2026/2027 kommen, forderte Vorstandschef Matthias Anbuhl in einer Mitteilung. Damit die Bafög-Ämter genügend Zeit für die Umsetzung hätten, sei es erforderlich, dass die Novelle jetzt im Februar 2026 vom Bundeskabinett auf den Weg gebracht werde.

Hintergrund ist ein "Handelsblatt"-Bericht über Meinungsverschiedenheiten in der schwarz-roten Koalition über die Finanzierung der Reform. Die Union poche darauf, dass das von der SPD geführte Bundesfinanzministerium zusätzliches Geld bereitstelle, schreibt die Zeitung. Die SPD bestehe darauf, dass Mittel aus dem laufenden Etat des von der CSU geführten Bundesforschungsministeriums erbracht würden, heißt es unter Berufung auf Koalitionskreise.