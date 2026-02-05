Bike24 Holding AG: Umsätze 2025 über Prognose – Positiver Ausblick
Die Gesellschaft übertrifft ihre Prognosen für 2025 deutlich: Vorläufige Zahlen signalisieren höhere Umsätze und ein stärkeres bereinigtes EBITDA als erwartet.
- Die vorläufigen Umsatzerlöse für das Geschäftsjahr 2025 liegen bei EUR 289,1 Millionen und sind damit höher als die Prognosespanne von EUR 278 bis 288 Millionen.
- Das vorläufige bereinigte EBITDA beträgt EUR 14,5 Millionen und liegt über der Prognosespanne von EUR 12,5 bis 13,5 Millionen.
- Die endgültigen Finanzergebnisse werden am 26. März 2026 veröffentlicht.
- Die Informationen basieren auf vorläufigen, ungeprüften Ergebnissen.
- Die Gesellschaft weist auf die Definition des „bereinigten EBITDA“ im Geschäftsbericht 2024 hin.
- Es handelt sich um eine Insiderinformation, die im Rahmen der Erstellung des Konzernabschlusses bekannt gegeben wurde.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Bike24 Holding ist am 26.03.2026.
Der Kurs von Bike24 Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,1150EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,15 % im
Plus.
2 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 3,0800EUR das entspricht einem Minus von -1,12 % seit der Veröffentlichung.
+1,32 %
+9,31 %
+4,28 %
-11,50 %
+197,03 %
-23,08 %
-83,07 %
