    BIKE24 Holding übertrifft 2025-Prognosen – starkes Q4-Wachstum

    Bike24 tritt 2025 kräftig in die Pedale: Starke Umsätze, ein solides Ergebnis und ein erfolgreicher Black Friday belegen die Dynamik des E-Commerce-Spezialisten.

    Foto: adobe.stock.com
    • Die Bike24 Holding AG hat im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 289,1 Mio. EUR und ein adjustiertes EBITDA von 14,5 Mio. EUR erzielt.
    • Unerwartet hohe Umsätze während der Black-Friday-Kampagne trugen maßgeblich zum Wachstum bei.
    • Das Fahrradgeschäft und die positive Entwicklung in den Hauptmärkten der DACH-Region sowie in lokalisierten Märkten waren ebenfalls entscheidend für den Erfolg.
    • CEO Andrés Martin-Birner betont die Attraktivität des Angebots und die Wirksamkeit der Marktstrategie.
    • Die vollständigen Geschäftszahlen für 2025 werden am 26. März 2026 veröffentlicht.
    • Bike24 ist eine führende E-Commerce-Plattform für Fahrräder und Zubehör in Europa und seit Juni 2021 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Bike24 Holding ist am 26.03.2026.

    Der Kurs von Bike24 Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,1100EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,98 % im Plus.
    11 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 3,1500EUR das entspricht einem Plus von +1,29 % seit der Veröffentlichung.


    Bike24 Holding

    +1,32 %
    +9,31 %
    +4,28 %
    -11,50 %
    +197,03 %
    -23,08 %
    -83,07 %
    ISIN:DE000A3CQ7F4WKN:A3CQ7F





