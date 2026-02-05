S&P 500 unter Druck: Ist der Bärenmarkt unvermeidlich?

Auch vor einem Jahr verloren Big-Tech-Aktien massiv an Wert. Und: Wären wir ohne die KI-Story nicht schon längst im Bärenmarkt?

Denn der Wert des S&P 500 besteht zu einem Drittel aus Big-Tech. In dieser Dimension ist dies historisch einmalig. Und damit auch das ständig mitwachende Klumpenrisiko.

Was erschwerend hinzu kommt: Die Berichtsssaison läuft mäßig und mit Kevin Warsh wird ein konservativer Falke die Fed-Führung übernehmen. Im Klartext heißt das: Die Leitzinsen werden nicht so schnell gesenkt, wie der Markt dies noch zu Beginn des Jahres erwartet hatte.

Julian Schick (links) und Krischan Orth schauen auf den Markt Auch der 2,2 Billionen US-Dollar schwere Staatsfonds Norwegens verringerte bereits im zweiten Halbjahr 2025 seine Beteiligungen an großen US-Technologieunternehmen.

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

Julian Schick und Krischan Orth prüfen die These: Trägt Big Tech den gesamten Markt – oder wäre auch ohne die Schwergewichte ein Bärenmarkt fällig? Es geht um Marktkonzentration im S&P 500, Klumpenrisiko für ETF-Anleger, das Enttäuschungspotenzial bei hohen Erwartungen und darum, warum Rotation in Value wieder auf dem Radar ist.

Ob sich das Investment lohnt, hört ihr in unserem Podcast. "Börse, Baby!" gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf:

Spotify

Apple Podcasts

Podcast.de

Podscan.fm

Radio.de

Podcast Republic

Deezer

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 7126,97 Pkt , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer