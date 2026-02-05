Börse, Baby
S&P 500 unter Druck: Ist der Bärenmarkt unvermeidlich?
Trägt Big Tech den gesamten Markt – oder wäre auch ohne die Schwergewichte ein Bärenmarkt fällig?
- Big Tech dominiert S&P 500, Klumpenrisiko steigt.
- Berichtssaison schwach, Zinsen bleiben hoch.
- Norwegischer Staatsfonds reduziert Tech-Beteiligungen.
Auch vor einem Jahr verloren Big-Tech-Aktien massiv an Wert. Und: Wären wir ohne die KI-Story nicht schon längst im Bärenmarkt?
Denn der Wert des S&P 500 besteht zu einem Drittel aus Big-Tech. In dieser Dimension ist dies historisch einmalig. Und damit auch das ständig mitwachende Klumpenrisiko.
Was erschwerend hinzu kommt: Die Berichtsssaison läuft mäßig und mit Kevin Warsh wird ein konservativer Falke die Fed-Führung übernehmen. Im Klartext heißt das: Die Leitzinsen werden nicht so schnell gesenkt, wie der Markt dies noch zu Beginn des Jahres erwartet hatte.
Julian Schick (links) und Krischan Orth schauen auf den Markt
Julian Schick (links) und Krischan Orth schauen auf den MarktAuch der 2,2 Billionen US-Dollar schwere Staatsfonds Norwegens verringerte bereits im zweiten Halbjahr 2025 seine Beteiligungen an großen US-Technologieunternehmen.
Julian Schick und Krischan Orth prüfen die These: Trägt Big Tech den gesamten Markt – oder wäre auch ohne die Schwergewichte ein Bärenmarkt fällig? Es geht um Marktkonzentration im S&P 500, Klumpenrisiko für ETF-Anleger, das Enttäuschungspotenzial bei hohen Erwartungen und darum, warum Rotation in Value wieder auf dem Radar ist.
