    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    Börse, Baby

    1201 Aufrufe 1201 0 Kommentare 0 Kommentare

    S&P 500 unter Druck: Ist der Bärenmarkt unvermeidlich?

    Trägt Big Tech den gesamten Markt – oder wäre auch ohne die Schwergewichte ein Bärenmarkt fällig?

    Für Sie zusammengefasst
    • Big Tech dominiert S&P 500, Klumpenrisiko steigt.
    • Berichtssaison schwach, Zinsen bleiben hoch.
    • Norwegischer Staatsfonds reduziert Tech-Beteiligungen.
    • Report: Vorsicht, geheim!
    Börse, Baby - S&P 500 unter Druck: Ist der Bärenmarkt unvermeidlich?
    Foto: Midjourney

    Auch vor einem Jahr verloren Big-Tech-Aktien massiv an Wert. Und: Wären wir ohne die KI-Story nicht schon längst im Bärenmarkt?

     

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Long
    22.665,57€
    Basispreis
    15,72
    Ask
    × 14,89
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    26.605,34€
    Basispreis
    17,95
    Ask
    × 14,83
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Denn der Wert des S&P 500 besteht zu einem Drittel aus Big-Tech. In dieser Dimension ist dies historisch einmalig. Und damit auch das ständig mitwachende Klumpenrisiko.

    Was erschwerend hinzu kommt: Die Berichtsssaison läuft mäßig und mit Kevin Warsh wird ein konservativer Falke die Fed-Führung übernehmen. Im Klartext heißt das: Die Leitzinsen werden nicht so schnell gesenkt, wie der Markt dies noch zu Beginn des Jahres erwartet hatte.

    Julian Schick (links) und Krischan Orth schauen auf den Markt

    Auch der 2,2 Billionen US-Dollar schwere Staatsfonds Norwegens verringerte bereits im zweiten Halbjahr 2025 seine Beteiligungen an großen US-Technologieunternehmen.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Julian Schick und Krischan Orth prüfen die These: Trägt Big Tech den gesamten Markt – oder wäre auch ohne die Schwergewichte ein Bärenmarkt fällig? Es geht um Marktkonzentration im S&P 500, Klumpenrisiko für ETF-Anleger, das Enttäuschungspotenzial bei hohen Erwartungen und darum, warum Rotation in Value wieder auf dem Radar ist.

    Ob sich das Investment lohnt, hört ihr in unserem Podcast. "Börse, Baby!" gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf:

    Spotify

    Apple Podcasts

    Podcast.de

    Podscan.fm

    Radio.de

    Podcast Republic

    Deezer

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 7126,97Pkt, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Vorsicht, geheim!
    Diese 5 Aktien könnten 2026 explodieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Börse, Baby S&P 500 unter Druck: Ist der Bärenmarkt unvermeidlich? Trägt Big Tech den gesamten Markt – oder wäre auch ohne die Schwergewichte ein Bärenmarkt fällig?
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     