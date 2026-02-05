    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Boerse AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Boerse

    London Stock Exchange erholt - Deutsche Börse Dax-Spitze

    • LSE-Aktien erholen sich um 6,7 Prozent auf 7.648 Pence.
    • Analysten sehen KI-Bedrohung für LSE als übertrieben.
    • Positive Nachrichten von Tochter Tradeweb stärken Kurs.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    LONDON/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von London Stock Exchange haben sich am Donnerstag ein gutes Stück von ihrem jüngsten Kurseinbruch erholt. Die Papiere des Londoner Börsenbetreibers zogen um 6,7 Prozent auf 7.648 Pence an und setzten sich damit an die Spitze des FTSE 100 . Der Londoner Leitindex fiel hingegen um knapp ein Prozent.

    Am Dienstag hatte die Furcht, dass das Datenbankgeschäft von LSE durch Künstliche Intelligenz (KI) in Bedrängnis geraten könnte, die Aktien auf Talfahrt geschickt. Nach einem Stabilisierungsversuch am Mittwoch folgte nun eine deutliche Gegenreaktion nach oben. Analysten der Banken JPMorgan und Goldman Sachs wollten die Auswirkungen von KI auf das Daten- und Analysegeschäft der London Stock Exchange nicht überbewerten.

    Enrico Bolzoni von JPMorgan etwa schrieb, dass KI-Unternehmen eher Partnerschaften mit Datenfirmen wie LSE eingingen, als diese zu ersetzen. Der Experte verwies auf eine Ankündigung vom Oktober, wonach die London Stock Exchange mit dem KI-Konzern Anthropic zusammenarbeite und dessen Sprachmodell Claude Zugang zu den Daten des britischen Unternehmens gewähre.

    Auch positive Unternehmensnachrichten zu der zu LSE gehörenden Handelsplattform Tradeweb trieben den Kurs der Briten an. Das starke Quartal der Tochter unterstreiche die Diversifizierung der Londoner, schrieb Ben Bathurst von der kanadischen Bank RBC. Er glaubt ebenfalls, dass der jüngste Kursrutsch im Zusammenhang mit vermeintlichen Bedrohungen durch Künstliche Intelligenz übertrieben ist.

    Im Kielwasser von LSE stiegen die Papiere der Deutschen Börse an der Dax-Spitze um 2,5 Prozent./la/mis/he

     

    Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,09 % und einem Kurs von 210,3 auf Tradegate (05. Februar 2026, 15:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Boerse Aktie um -1,62 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,05 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Boerse bezifferte sich zuletzt auf 40,05 Mrd..

    Deutsche Boerse zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 269,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Boerse Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von +13,15 %/+41,44 % bedeutet.




