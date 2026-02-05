ARD/ZDF verlängern TV-Vertrag für Wintersport

BERLIN (dpa-AFX) - Wintersportfans dürfen sich auch in den kommenden Jahren auf viele Übertragungen im frei empfangbaren Fernsehen freuen. ARD und ZDF haben dafür eine wichtige Voraussetzung geschaffen und ihren Vertrag mit dem Deutschen Skiverband (DSV) um vier Jahre bis zur Saison 2029/2030 verlängert.

Zum Paket, das die gemeinsame Sportrechteagentur SportA ausgehandelt hat, gehören die DSV-Weltcupveranstaltungen in mehreren Wintersportarten. Dazu zählen unter anderem die deutschen Stationen der Vierschanzentournee.