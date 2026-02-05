    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    ARD/ZDF verlängern TV-Vertrag für Wintersport

    Für Sie zusammengefasst
    • ARD und ZDF verlängern Vertrag mit DSV bis 2030.
    • Viele Wintersportübertragungen im frei empfangbaren TV.
    • Verträge für Weltcups außerhalb Deutschlands noch offen.
    ARD/ZDF verlängern TV-Vertrag für Wintersport
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Wintersportfans dürfen sich auch in den kommenden Jahren auf viele Übertragungen im frei empfangbaren Fernsehen freuen. ARD und ZDF haben dafür eine wichtige Voraussetzung geschaffen und ihren Vertrag mit dem Deutschen Skiverband (DSV) um vier Jahre bis zur Saison 2029/2030 verlängert.

    Zum Paket, das die gemeinsame Sportrechteagentur SportA ausgehandelt hat, gehören die DSV-Weltcupveranstaltungen in mehreren Wintersportarten. Dazu zählen unter anderem die deutschen Stationen der Vierschanzentournee.

    Wintersport im Fernsehen sei eine "Erfolgsgeschichte", sagte ZDF-Sportchef Yorck Polus: "Da passt es bestens, dass eine Kontinuität erhalten bleibt." Die DSV-Rechte seien ein wichtiger und attraktiver Bestandteil des Wintersportportfolios, kommentierte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky.

    Eine weitere Voraussetzung für die beliebten langen Wintersport-Tage im Fernsehen muss noch erfüllt werden: Nicht unterschrieben sind derzeit die Verträge für die Weltcups außerhalb Deutschlands. Die Rechte werden über die Agentur Infront verkauft./mrs/DP/jha






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    ARD/ZDF verlängern TV-Vertrag für Wintersport Wintersportfans dürfen sich auch in den kommenden Jahren auf viele Übertragungen im frei empfangbaren Fernsehen freuen. ARD und ZDF haben dafür eine wichtige Voraussetzung geschaffen und ihren Vertrag mit dem Deutschen Skiverband (DSV) um vier Jahre …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     