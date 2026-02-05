McKesson Aktie mit kräftigem Kursplus - 05.02.2026

Mit einer Performance von +12,50 % konnte die McKesson Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die McKesson Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,43 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 799,10€, mit einem Plus von +12,50 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

McKesson ist ein führender Gesundheitsdienstleister, der sich auf Arzneimittelvertrieb und medizinische Versorgung spezialisiert hat. Als einer der größten Großhändler in Nordamerika konkurriert es mit AmerisourceBergen und Cardinal Health. McKesson bietet ein breites Vertriebsnetzwerk und innovative Technologien, die seine Marktstellung stärken.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von McKesson einen Gewinn von +10,13 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die McKesson Aktie damit um +16,66 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,07 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die McKesson um +15,58 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,86 % geändert.

McKesson Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +16,66 % 1 Monat +15,07 % 3 Monate +10,13 % 1 Jahr +38,76 %

Informationen zur McKesson Aktie

Es gibt 123 Mio. McKesson Aktien. Damit ist das Unternehmen 97,09 Mrd.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Cardinal Health, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +8,70 %. CVS Health notiert im Plus, mit +1,93 %.

McKesson Aktie jetzt kaufen?

Ob die McKesson Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur McKesson Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.