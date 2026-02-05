Börsen Start Update
Börsenstart USA - 05.02. - US Tech 100 schwach -0,88 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 49.200,24 PKT und fällt um -0,56 %.
Top-Werte: Merck & Co +2,90 %, Johnson & Johnson +2,08 %, Amgen +1,96 %, Travelers Companies +1,74 %, Visa (A) +1,30 %
Flop-Werte: Amazon -3,99 %, Microsoft -2,58 %, Salesforce -2,56 %, Caterpillar -1,96 %, Goldman Sachs Group -1,47 %
Der US Tech 100 steht bei 24.679,30 PKT und verliert bisher -0,88 %.
Top-Werte: Arm Holdings +9,65 %, Cognizant Technology Solutions (A) +5,98 %, Gilead Sciences +3,33 %, Netflix +2,89 %, Insmed +2,71 %
Flop-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -8,80 %, Datadog Registered (A) -5,99 %, Alphabet -5,72 %, Alphabet Registered (C) -5,40 %, Palantir -4,73 %
Der S&P 500 steht bei 6.827,56 PKT und verliert bisher -0,86 %.
Top-Werte: McKesson +12,12 %, Cardinal Health +9,23 %, Tapestry +7,85 %, Align Technology +7,52 %, Cencora +7,37 %
Flop-Werte: Estee Lauder Companies Registered (A) -17,78 %, Super Micro Computer -9,03 %, IQVIA Holdings -8,88 %, STERIS -8,04 %, Rockwell Automation -7,59 %
