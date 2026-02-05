Hatte Novo das auf der Rechnung? Hims kontert mit billiger Pillen-Variante!

Deutlicher Preisunterschied

Zum Start verlangt Hims nur 49 US-Dollar pro Monat für die neue Wegovy-Pillenvariante -100 US-Dollar weniger als Novo Nordisk für sein Starter-Pack verlangt. Nach einer Einmalzahlung steigen die Kosten im Fünfmonatsabo auf 99 US-Dollar monatlich. Auch hier ist Hims im Vergleich 100 US-Dollar günstiger, da die Däne in der Folge 199 US-Dollar verlangen.

Wie ist das möglich für Hims

Möglich macht den Preiskampf das US-System der individuell hergestellten Arzneimittel. Apotheken dürfen Wirkstoffe neu mischen und in anderen Dosierungen anbieten – auch wenn es bereits zugelassene Markenprodukte gibt. Diese Praxis boomt seit Monaten nicht nur im GLP-1-Markt. Die Regelung macht es auch möglich, dass Hims individuell hergestellte Versionen des injizierbaren Medikaments Wegovy im Programm hat.

Novo Nordisk fordert inzwischen offen strengere Regulierung und ein Ende der Massenproduktion solcher Kopien – offiziell aus Sicherheitsgründen, faktisch aber auch zum Schutz der eigenen Margen. Die US-Arzneimittelbehörde geht aber nur zögerlich vor. So warnte die FDA Hims im Herbst vor irreführender Werbung. Individuell hergestellte Medikamente seien nicht zugelassen, Aussagen wie "derselbe Wirkstoff wie Wegovy" problematisch.

Die Fehde zwischen den beiden Konzernen geht weiter

Noch 2025 kooperierten Novo und Hims beim Vertrieb des injizierbaren Wegovy. Die Partnerschaft zerbrach, nachdem Novo dem Telemedizinanbieter den Verkauf unzulässiger Nachahmerprodukte vorwarf. Hims-Chef Andrew Dudum wiederum beschuldigte Novo, Einfluss auf die ärztliche Verschreibungspraxis nehmen zu wollen. Parallel investierte Hims kräftig in eigene Kapazitäten und verdoppelte unter anderem seine Produktionsanlage in Ohio – eine Voraussetzung für die nun aggressive Preispolitik.

Was bedeutet das für Anleger?

Der GLP-1-Markt gilt bislang als eine der profitabelsten Wachstumsstorys der Pharmaindustrie. Analysten rechneten mit jährlichen Umsätzen von weit über 100 Milliarden Dollar innerhalb eines Jahrzehnts. Doch mit dem Einstieg digitaler Plattformanbieter und günstiger Kopien droht das Geschäftsmodell unter Druck zu geraten – ähnlich wie einst bei Generika für Insulinpräparaten.

Novo Nordisk bleibt technologisch führend, verliert aber zunehmend die Preissetzungsmacht. Einschränkend Einwirken könnte hier die FDA, in dem sie neue Regeln für individuell hergestellte Arzneimittel erlässt. Allerdings würde das wohl Donald Trump und seinem Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. sauer aufstoßen.

Beide sind keine Fans der Adipositas-Medikamente und ständig darum bemüht, die Medikamentenpreise zu drücken. Daher dürfte ihnen der Vorstoß von Hims & Hers eher entgegenkommen.

Dass die FDA nicht eingreift, ist aber auch nicht sicher. Anleger, die bei Adipositas-Medikamenten mitspielen möchten, sind am besten bei Eli Lilly aufgehoben. Der US-Konzern hat diese Woche sehr gute Zahlen vorgelegt, bei denen die Medikamente Mounjaro und Zepbound mit ihren Verkaufszahlen glänzten.