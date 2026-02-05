Frontalangriff
Hatte Novo das auf der Rechnung? Hims kontert mit billiger Pillen-Variante!
Während die Aktien von Hims mit einem zweistelligen Plus in den Handelstag startet, muss Novo Nordisk erneut kräftig Federn lassen. Die US-Pharmaplattform startet den Verkauf einer deutlich günstigeren Abnehmpille!
- Hims startet mit günstiger Abnehmpille, Novo unter Druck.
- Preisunterschied: Hims 49$ vs. Novo 199$ pro Monat.
- FDA könnte Regulierung für individuelle Medikamente prüfen.
- Report: Vorsicht, geheim!
Kaum haben Anleger den Schock des Umsatzrückgangs bei den Dänen verdaut, da ploppt die nächste Hiobsbotschaft auf. Die Fede zwischen Hims & Hers und Novo Nordisk geht in die nächste Runde. Mit individuell hergestellten Semaglutid-Pillen zu Kampfpreisen greift das Telemedizinunternehmen den GLP-1-Champion frontal an. Für den dänischen Konzern wird der Milliardenmarkt zunehmend zum Margenstresstest.
"Wir freuen uns darauf, weiterhin Markenprodukte aus verschiedenen Fachbereichen auf unserer Plattform anzubieten. Mehr Auswahl auf der Plattform ist das Beste für unsere Kunden weltweit", sagte Hims-CEO Andrew Dudum in einer Erklärung.
