    FIS SCHLIESST ANLEIHEEMISSION IN HÖHE VON 770 MILLIONEN EURO ERFOLGREICH AB

    Foto: adobe.stock.com

    Die Transaktion stieß auf großes Interesse bei institutionellen Anlegern und war deutlich überzeichnet.

    MONTECCHIO MAGGIORE, Italien, 5. Februar 2026 /PRNewswire/ -- FIS - Fabbrica Italiana Sintetici („FIS"), ein führendes italienisches Unternehmen und einer der Top-Player in Europa in der Entwicklung und Produktion von pharmazeutischen Wirkstoffen (APIs) für die globale Pharmaindustrie, gibt heute die Abwicklung seiner vorrangig besicherten Anleihen in Höhe von 770 Millionen Euro bekannt.

    FIS Fabbrica Italiana Sentetici Logo

    Die Transaktion umfasst die Emission von vorrangig besicherten Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 300 Mio. Euro, die mit 5,250 % p.a. verzinst und zu 100,0 % ihres Nennwerts ausgegeben werden (die „Festverzinsliche Schuldverschreibungen"), sowie vorrangig besicherte, variabel verzinsliche Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 470 Mio. Euro, die mit dem Dreimonats-Euribor zuzüglich 325 Basispunkten verzinst werden (die „Variabel verzinsliche Schuldverschreibungen" und, zusammen mit den festverzinslichen Schuldverschreibungen, die „Schuldverschreibungen"). Die Schuldverschreibungen wurden am Datum dieses Dokuments zur Notierung an der offiziellen Liste der Luxemburger Börse und zum Handel am Euro MTF Markt zugelassen.

    Die Anleihen haben eine Laufzeit von 5 Jahren und werden im Februar 2031 fällig. Im Zusammenhang mit der Emission der Anleihe hat die FIS auch ihre bestehende revolvierende Kreditfazilität von 80 Mio. € auf 160 Mio. € aufgestockt und damit die Liquiditätsposition und finanzielle Flexibilität der Gruppe weiter gestärkt. Die Anleiheemission war deutlich überzeichnet, was das große Vertrauen des Marktes in die Strategie und die finanziellen Fundamentaldaten von FIS unterstreicht.

    Im Zusammenhang mit der Emission erhielt FIS ein Corporate Family Rating (CFR) von Moody's (von B3 mit positivem Ausblick auf B2 mit stabilem Ausblick) und ein Issuer Default Rating (IDR) von Fitch Ratings (von B mit positivem Ausblick auf B+ mit stabilem Ausblick), während Standard and Poor's das Issuer Credit Rating (ICR) von B mit stabilem Ausblick bestätigte. Die Ratings für die Anleihen sind B2 (Moody's), BB- (EXP) (Fitch) und B (Standard and Poor's).

    Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis dieser Anleiheemission", sagte Daniele Piergentili, CEO und Chairman von FIS. „Die starke Reaktion der Investoren spiegelt das Vertrauen des Marktes in unser Geschäftsmodell und unsere langfristige Strategie wider. Diese Transaktion bestätigt unsere Entschlossenheit, weiter zu wachsen und gleichzeitig eine solide und flexible Finanzstruktur aufrechtzuerhalten."

