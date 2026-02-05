Aktien mit extremer Performance im DAX am 05.02.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall

Das Anleger-Sentiment zu Rheinmetall im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Anleger die aktuelle Kursentwicklung als Kaufgelegenheit sehen und Analysten ein Potenzial von 40% bis 2.150€ prognostizieren, warnen andere vor den Risiken durch geopolitische Spannungen. Der CEO hat kürzlich Aktien gekauft, was Vertrauen signalisiert, jedoch bleibt die Unsicherheit über den Ukraine-Konflikt ein zentrales Thema.