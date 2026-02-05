Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 05.02.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 05.02.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Rheinmetall
Tagesperformance: -6,50 %
Platz 1
Performance 1M: -5,38 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Das Anleger-Sentiment zu Rheinmetall im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Anleger die aktuelle Kursentwicklung als Kaufgelegenheit sehen und Analysten ein Potenzial von 40% bis 2.150€ prognostizieren, warnen andere vor den Risiken durch geopolitische Spannungen. Der CEO hat kürzlich Aktien gekauft, was Vertrauen signalisiert, jedoch bleibt die Unsicherheit über den Ukraine-Konflikt ein zentrales Thema.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Deutsche Bank
Tagesperformance: -4,56 %
Platz 2
Performance 1M: -9,35 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank
Das Anleger-Sentiment zur Deutschen Bank im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 5% verloren, was auf Manipulation und alte Skandale zurückgeführt wird. Dennoch wird die Profitabilität der Bank mit einem Vorsteuergewinn von 9 Milliarden Euro positiv hervorgehoben. Einige Anleger sehen die aktuelle Situation als Kaufgelegenheit, während andere besorgt sind.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Bank eingestellt.
Commerzbank
Tagesperformance: -4,44 %
Platz 3
Performance 1M: -3,82 %
Siemens Energy
Tagesperformance: -4,33 %
Platz 4
Performance 1M: +22,75 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Das Anleger-Sentiment zu Siemens Energy im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Anleger optimistisch über die angekündigte Dividende und die positive Kursentwicklung sind, äußern andere Bedenken wegen möglicher schwacher Zahlen von Siemens Gamesa, die den Kurs belasten könnten. Insgesamt wird eine langfristige positive Entwicklung erwartet, jedoch auch kurzfristige Volatilität.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.
Volkswagen (VW) Vz
Tagesperformance: -4,03 %
Platz 5
Performance 1M: -0,21 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Volkswagen (VW) Vz im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt negative Tendenzen, während die sinkende Produktionsquote in Deutschland Bedenken aufwirft. Kritische Stimmen bemängeln die Unternehmenspolitik, jedoch wird auch die gebrochene Downtrenddynamik als positiv hervorgehoben, was VW für Dividendeninvestoren attraktiv macht.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.
E.ON
Tagesperformance: -3,45 %
Platz 6
Performance 1M: +9,18 %
BMW
Tagesperformance: -3,30 %
Platz 7
Performance 1M: -5,11 %
Siemens Healthineers
Tagesperformance: -3,19 %
Platz 8
Performance 1M: -7,32 %
RWE
Tagesperformance: -3,16 %
Platz 9
Performance 1M: +14,51 %
Heidelberg Materials
Tagesperformance: -2,91 %
Platz 10
Performance 1M: -8,52 %
Mercedes-Benz Group
Tagesperformance: -2,83 %
Platz 11
Performance 1M: -1,93 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Mercedes-Benz Group
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Mercedes-Benz im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Nutzer die Innovationskraft des Unternehmens betonen, äußern andere Bedenken hinsichtlich technischer Mängel. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt Stabilität, jedoch wird die Hoffnung auf signifikante Kursgewinne über 70 oder 80 Euro als unrealistisch eingeschätzt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Mercedes-Benz Group eingestellt.
Porsche Holding SE
Tagesperformance: -2,61 %
Platz 12
Performance 1M: -9,90 %
Deutsche Boerse
Tagesperformance: +2,47 %
Platz 13
Performance 1M: -5,98 %
Continental
Tagesperformance: -2,34 %
Platz 14
Performance 1M: +4,59 %
Merck
Tagesperformance: -2,16 %
Platz 15
Performance 1M: +1,15 %
BASF
Tagesperformance: -2,07 %
Platz 16
Performance 1M: +11,70 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu BASF
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu BASF im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Kursentwicklung war volatil, beeinflusst durch eine Kaufempfehlung von Bernstein Research, die als belastend wahrgenommen wird. Positiv wird die bullische charttechnische Formation bewertet. Anleger setzen auf eine stabile Dividende und hoffen auf Kursziele zwischen 55 € und 90 €.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BASF eingestellt.
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 59,87%
|PUT: 40,13%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 19,74 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
