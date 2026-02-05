Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 05.02.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 05.02.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Nagarro
Tagesperformance: -5,25 %
Platz 1
Performance 1M: -17,82 %
Nordex
Tagesperformance: -4,37 %
Platz 2
Performance 1M: +12,04 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nordex
Das Anleger-Sentiment zu Nordex im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Nach einem Rückgang von 10% innerhalb weniger Minuten gibt es Kaufinteresse aufgrund einer Aktienplatzierung zu 32,15 EUR, die als attraktive Chance angesehen wird. Anleger erwarten eine Stabilisierung um 34 EUR, während Verkäufe von Großaktionären wie Frau Klatten das Vertrauen belasten könnten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Nordex eingestellt.
SILTRONIC AG
Tagesperformance: +4,36 %
Platz 3
Performance 1M: -5,40 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG
Das Anleger-Sentiment zu Siltronic AG im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Sorgen über ein schwieriges Geschäftsumfeld, Rückgänge bei EBIT und EBITDA sowie Lieferschiebungen belasten die Stimmung. Trotz vereinzelter Kaufüberlegungen bleibt die Unsicherheit hoch, insbesondere hinsichtlich der Prognosen für 2026.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SILTRONIC AG eingestellt.
Evotec
Tagesperformance: -4,12 %
Platz 4
Performance 1M: +14,50 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Evotec im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt Unsicherheiten, insbesondere an der Widerstandsmarke von 6,50 EUR. Anleger warten auf positive Nachrichten, wie Meilensteinzahlungen und den Start der Phase 3 von Bayer. Während einige die "normale" Performance als stabil empfinden, gibt es auch Skepsis über mögliche Rückgänge.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Evotec eingestellt.
Siemens Healthineers
Tagesperformance: -2,90 %
Platz 5
Performance 1M: -7,32 %
HENSOLDT
Tagesperformance: -2,85 %
Platz 6
Performance 1M: -3,94 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
Das Anleger-Sentiment zu HENSOLDT im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz eines Kursrückgangs in den letzten 14 Tagen, bedingt durch allgemeine Marktentwicklungen im Verteidigungssektor, wird die aktuelle Nachrichtenlage als positiv wahrgenommen. Ein Großauftrag für digitale Panzer-Optronik stärkt die Marktposition. Anleger sehen den aktuellen Kurs als attraktive Einstiegsmöglichkeit, unterstützt durch einen hohen Auftragsbestand und zukünftiges Umsatzwachstum.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber HENSOLDT eingestellt.
SMA Solar Technology
Tagesperformance: -2,57 %
Platz 7
Performance 1M: -4,79 %
ATOSS Software
Tagesperformance: +2,52 %
Platz 8
Performance 1M: -25,15 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu ATOSS Software
Das Anleger-Sentiment zu ATOSS Software im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 6,5% nachgegeben, was Sorgen über den gesamten Software-Sektor widerspiegelt. Trotz positiver Geschäftszahlen (Umsatz +11%) bleibt die Unsicherheit hoch, und viele Anleger warten auf bessere Einstiegsmöglichkeiten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ATOSS Software eingestellt.
Qiagen
Tagesperformance: +2,24 %
Platz 9
Performance 1M: +11,77 %
