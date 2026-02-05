Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 05.02.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nordex

Das Anleger-Sentiment zu Nordex im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Nach einem Rückgang von 10% innerhalb weniger Minuten gibt es Kaufinteresse aufgrund einer Aktienplatzierung zu 32,15 EUR, die als attraktive Chance angesehen wird. Anleger erwarten eine Stabilisierung um 34 EUR, während Verkäufe von Großaktionären wie Frau Klatten das Vertrauen belasten könnten.