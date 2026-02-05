Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 05.02.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 05.02.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
BBVA
Tagesperformance: -6,99 %
Tagesperformance: -6,99 %
Platz 1
Performance 1M: +6,65 %
Performance 1M: +6,65 %
Rheinmetall
Tagesperformance: -6,78 %
Tagesperformance: -6,78 %
Platz 2
Performance 1M: -5,38 %
Performance 1M: -5,38 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Das Anleger-Sentiment zu Rheinmetall im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Anleger die aktuelle Kursentwicklung als Kaufgelegenheit sehen und Analysten ein Potenzial von 40% bis 2.150€ prognostizieren, warnen andere vor den Risiken durch geopolitische Spannungen. Der CEO hat kürzlich Aktien gekauft, was Vertrauen signalisiert, jedoch bleibt die Unsicherheit über den Ukraine-Konflikt ein zentrales Thema.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Deutsche Bank
Tagesperformance: -4,52 %
Tagesperformance: -4,52 %
Platz 3
Performance 1M: -9,35 %
Performance 1M: -9,35 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank
Das Anleger-Sentiment zur Deutschen Bank im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 5% verloren, was auf Manipulation und alte Skandale zurückgeführt wird. Dennoch wird die Profitabilität der Bank mit einem Vorsteuergewinn von 9 Milliarden Euro positiv hervorgehoben. Einige Anleger sehen die aktuelle Situation als Kaufgelegenheit, während andere besorgt sind.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Bank eingestellt.
Siemens Energy
Tagesperformance: -4,32 %
Tagesperformance: -4,32 %
Platz 4
Performance 1M: +22,75 %
Performance 1M: +22,75 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Das Anleger-Sentiment zu Siemens Energy im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Anleger optimistisch über die angekündigte Dividende und die positive Kursentwicklung sind, äußern andere Bedenken wegen möglicher schwacher Zahlen von Siemens Gamesa, die den Kurs belasten könnten. Insgesamt wird eine langfristige positive Entwicklung erwartet, jedoch auch kurzfristige Volatilität.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.
Intesa Sanpaolo
Tagesperformance: -4,26 %
Tagesperformance: -4,26 %
Platz 5
Performance 1M: +2,79 %
Performance 1M: +2,79 %
UniCredit
Tagesperformance: -4,24 %
Tagesperformance: -4,24 %
Platz 6
Performance 1M: +6,39 %
Performance 1M: +6,39 %
Volkswagen (VW) Vz
Tagesperformance: -4,00 %
Tagesperformance: -4,00 %
Platz 7
Performance 1M: -0,21 %
Performance 1M: -0,21 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Volkswagen (VW) Vz im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt negative Tendenzen, während die sinkende Produktionsquote in Deutschland Bedenken aufwirft. Kritische Stimmen bemängeln die Unternehmenspolitik, jedoch wird auch die gebrochene Downtrenddynamik als positiv hervorgehoben, was VW für Dividendeninvestoren attraktiv macht.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.
Adyen Parts Sociales
Tagesperformance: -3,90 %
Tagesperformance: -3,90 %
Platz 8
Performance 1M: -19,22 %
Performance 1M: -19,22 %
ING Group
Tagesperformance: -3,66 %
Tagesperformance: -3,66 %
Platz 9
Performance 1M: +5,66 %
Performance 1M: +5,66 %
BMW
Tagesperformance: -3,31 %
Tagesperformance: -3,31 %
Platz 10
Performance 1M: -5,11 %
Performance 1M: -5,11 %
Mercedes-Benz Group
Tagesperformance: -2,92 %
Tagesperformance: -2,92 %
Platz 11
Performance 1M: -1,93 %
Performance 1M: -1,93 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Mercedes-Benz Group
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Mercedes-Benz im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Nutzer die Innovationskraft des Unternehmens betonen, äußern andere Bedenken hinsichtlich technischer Mängel. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt Stabilität, jedoch wird die Hoffnung auf signifikante Kursgewinne über 70 oder 80 Euro als unrealistisch eingeschätzt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Mercedes-Benz Group eingestellt.
Deutsche Boerse
Tagesperformance: +2,64 %
Tagesperformance: +2,64 %
Platz 12
Performance 1M: -5,98 %
Performance 1M: -5,98 %
AXA
Tagesperformance: -2,46 %
Tagesperformance: -2,46 %
Platz 13
Performance 1M: -2,16 %
Performance 1M: -2,16 %
Nordea Bank Abp
Tagesperformance: -2,31 %
Tagesperformance: -2,31 %
Platz 14
Performance 1M: +2,42 %
Performance 1M: +2,42 %
L'Oreal
Tagesperformance: -2,19 %
Tagesperformance: -2,19 %
Platz 15
Performance 1M: +9,92 %
Performance 1M: +9,92 %
BASF
Tagesperformance: -2,17 %
Tagesperformance: -2,17 %
Platz 16
Performance 1M: +11,70 %
Performance 1M: +11,70 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu BASF
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu BASF im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Kursentwicklung war volatil, beeinflusst durch eine Kaufempfehlung von Bernstein Research, die als belastend wahrgenommen wird. Positiv wird die bullische charttechnische Formation bewertet. Anleger setzen auf eine stabile Dividende und hoffen auf Kursziele zwischen 55 € und 90 €.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BASF eingestellt.
Vinci
Tagesperformance: -2,05 %
Tagesperformance: -2,05 %
Platz 17
Performance 1M: +2,33 %
Performance 1M: +2,33 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
18 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte