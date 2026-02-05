DeFi Technologies gibt bekannt, dass das Venture-Portfoliounternehmen Stablecorp die VersaBank als Verwahrstelle für den QCAD Digital Trust ausgewählt hat, wodurch Kanadas erste konforme CAD-Stablecoin vorangetrieben wird

Die Verwahrung bei einer bundesweit regulierten Bank der Kategorie I stärkt die institutionelle Bereitschaft für QCAD von Stablecorp Digital Currencies Inc., da die Akzeptanz zunimmt

Die VersaBank wird als Verwahrstelle für den QCAD Digital Trust von Stablecorp fungieren und damit die institutionelle und regulatorische Infrastruktur hinter QCAD, Kanadas erster konformer CAD-Stablecoin, stärken.





Die Vereinbarung ist darauf ausgelegt, die schrittweise Einführung von tokenisierten kanadischen Dollars zu unterstützen, wobei die VersaBank Verwahrungsgebühren auf der Grundlage der gehaltenen Vermögenswerte und eine Spanne für QCAD-Einlagen erhält, was die Verwahrung als langfristige Einnahmequelle hervorhebt.





Für DeFi Technologies ist dies ein weiterer Beleg für die Richtigkeit seiner Investition in Stablecorp und seiner QCAD-Strategie. Das Unternehmen bekräftigt damit seine Pläne, QCAD-gebundene Produkte auszuweiten, die Liquidität und den Marktzugang zu verbessern und die langfristige Sicherheit bei steigender Nutzung zu gewährleisten.

TORONTO, 5. Februar 2026 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung („DeFi") schließt, freut sich bekannt zu geben, dass sein Venture-Portfoliounternehmen Canada Stablecorp Inc. („Stablecorp") und der QCAD Digital Trust eine endgültige Vereinbarung unterzeichnet haben, wonach VersaBank als Verwahrstelle für den QCAD Digital Trust fungieren und die Verwahrung der Reserven für QCAD, Kanadas erste regulierungskonforme Stablecoin in kanadischen Dollar, unterstützen wird.

DeFi Technologies ist ein Investor von Stablecorp und ein strategischer Partner, der sich auf die Skalierung von QCAD in den Bereichen Produktentwicklung, Liquidität und Marktzugang sowie auf die langfristige Sicherheitsplanung konzentriert, da das Volumen und die systemische Bedeutung im Laufe der Zeit zunehmen.

