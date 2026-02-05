    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZalando AktievorwärtsNachrichten zu Zalando

    Zalando-Betriebsrat

    Alternativen zur Schließung prüfen

    Für Sie zusammengefasst
    • Betriebsrat fordert Alternativen zur Schließung Erfurts.
    • 2.700 Arbeitsplätze in Gefahr, Unterstützung zugesichert.
    • Kritik an Sicherheitsvorkehrungen und Unternehmenspolitik.
    Zalando-Betriebsrat - Alternativen zur Schließung prüfen
    ERFURT (dpa-AFX) - Der Betriebsrat des Erfurter Logistikzentrums des Mode-Versandhändlers Zalando hat den Vorstand aufgefordert, Alternativen zur Schließung des Standorts zu prüfen. "Darüber ist überhaupt noch nicht gesprochen worden", sagte der Betriebsratsvorsitzende Tony Krause vor einer Betriebsversammlung der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt.

    Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) wird den Beschäftigten nach Angaben der Staatskanzlei die Unterstützung der Landesregierung zusichern. "Die Entscheidung des Unternehmens war verantwortungslos", erklärte Voigt.

    Zukunft für 2.700 Arbeitnehmer unsicher

    Bei der Betriebsversammlung geht es um die berufliche Zukunft der 2.700 Beschäftigten des Internet-Modehändlers in Erfurt. Der Betriebsrat hat - um allen Platz zu bieten - eine Messehalle in Erfurt gemietet. Betroffen sind nach Schätzungen außerdem etwa 300 Beschäftigte bei Dienstleistern in der Region.

    Die Arbeitnehmervertretung kritisiert seit der Schließungsentscheidung von Anfang Januar, dass der Betriebsrat entgegen der rechtlichen Regelungen nicht rechtzeitig gehört worden sei. Er pocht auf sein Beteiligungsrecht. Seit der Verkündung, dass der Standort im September geschlossen werden soll, habe es keinen Kontakt mit dem Vorstand gegeben, sagte Krause. Der Betriebsrat habe inzwischen einen Rechtsanwalt eingeschaltet.

    Kritik an Taschenkontrollen

    Trotz des Schocks laufe der Betrieb in dem Logistikzentrum normal weiter. "Es gibt niemanden, der auf uns zukommt wegen eines Aufhebungsvertrags". Erste Vorbereitungen zur Jobvermittlung durch die regionale Arbeitsagentur gebe es nur für Beschäftigte, deren befristete Verträge in nächster Zeit ausliefen.

    Kritik übte der Betriebsrat an Sicherheitsvorkehrungen des Unternehmens bei der ersten Betriebsversammlung nach dem angekündigten Standort-Aus am Donnerstagabend. Es sei mit vielen Sicherheitskräften, Taschenkontrollen und möglicherweise Scannern zu rechnen, so Krause. "Wir halten das für völlig überzogen."

    Krause verwies darauf, dass das Unternehmen bereits bei der Verkündung der Standortschließung Anfang Januar extreme Sicherheitsvorkehrungen getroffen habe. Es seien Fenstergriffe entfernt und etwa 50 zusätzliche Sicherheitsleute, aber auch Sanitäter eingesetzt worden. Ein Unternehmenssprecher von Zalando sagte auf Anfrage zu den Sicherheitsvorkehrungen, der Arbeitgeber habe eine Fürsorgepflicht und stehe bei Vorfällen auch in der Haftung. "Sicherheit geht vor".

    Landesregierung spart nicht mit Kritik

    Nach Angaben von Voigt wolle die Landesregierung alles daransetzen, neue berufliche Perspektiven für die Zalando-Beschäftigten zu schaffen. "Wir unterstützen Qualifizierungen, organisieren Beratung direkt vor Ort und setzen auf die vielen Logistikunternehmen hier in Mittelthüringen. Wir werden alles dafür tun, dass alle Betroffenen eine faire Chance auf neue Arbeit bekommen."

    Wirtschaftsministerin Colette Boos-John (CDU) warf dem Unternehmen vor, es über lange Zeit versäumt zu haben, kontinuierlich in die Modernisierung und Weiterentwicklung seines ältesten und größten Logistikstandorts zu investieren. "Die Entscheidung zur Standortschließung war aus meiner Sicht deshalb keineswegs alternativlos - sondern sie wäre vermeidbar gewesen." Den Umgang mit den Mitarbeitern bezeichnete sie als "geradezu schäbig".

    Arbeitsministerin Katharina Schenk (SPD) erinnerte an die finanzielle Förderung der Investition vor 14 Jahren. Für Zalando wurde von der Stadt eine Buslinie eröffnet und ein Radweg gebaut. Schenk: "Zalando darf jetzt nicht zu billig davonkommen." Mitbestimmung müsse wirklich gelebt werden./rot/DP/he

    Zalando-Betriebsrat Alternativen zur Schließung prüfen
