Rio Tinto bläst Fusion mit Glencore ab
- Fusionsgespräche zwischen Rio Tinto und Glencore gescheitert.
- Rio Tinto sieht keinen Mehrwert für Aktionäre.
- Glencore-Aktien fielen um über zehn Prozent.
LONDON (dpa-AFX) - Die Fusionsgespräche zwischen den Bergbaukonzernen Rio Tinto und Glencore sind geplatzt. Rio Tinto sei zu dem Schluss gekommen, dass keine Einigung erzielt werden könne, die einen Mehrwert für seine Aktionäre bringe, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Glencore sprach von einer Unterbewertung durch Rio Tinto bei dem Geschäft. Rio Tinto beanspruchte einen zu hohen Anteil am Unternehmen. Glencore-Aktien sackten um mehr als zehn Prozent ab. Rio Tinto verloren zwei Prozent.
Zuvor hatte die "Financial Times" berichtet, dass das Geschäft auf der Kippe steht. Glencore hatte im Januar die Gespräche über einen Zusammenschluss bestätigt, wobei bei einer Fusion die britische Rio Tinto das schweizerische Unternehmen kaufen würde, wie es damals geheißen hatte./jha/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rio Tinto Aktie
Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,57 % und einem Kurs von 92,24 auf Tradegate (05. Februar 2026, 16:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rio Tinto Aktie um +3,49 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,34 %.
Die Marktkapitalisierung von Rio Tinto bezifferte sich zuletzt auf 98,23 Mrd..
Rio Tinto zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,8904. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,0400 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 58,33GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 53,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 62,00GBP was eine Bandbreite von -32,54 %/-21,08 % bedeutet.
