Rio Tinto bläst Fusion mit Glencore ab

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rio Tinto Aktie

Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,57 % und einem Kurs von 92,24 auf Tradegate (05. Februar 2026, 16:29 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rio Tinto Aktie um +3,49 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,34 %.

Die Marktkapitalisierung von Rio Tinto bezifferte sich zuletzt auf 98,23 Mrd..

Rio Tinto zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,8904. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,0400 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 58,33GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 53,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 62,00GBP was eine Bandbreite von -32,54 %/-21,08 % bedeutet.