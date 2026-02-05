Speicherbranche sieht Gassystem an Belastungsgrenze

Gestern habe ich meine Goldmünzen vertickt.

Heute alles in Bayer investiert.

Es sieht für mich so aus, als ob Kurspflege betrieben wird.

Bis 14:00 Uhr werden Anstiege gebremst.

Danach sieht man i.dR. Kurssteigerungen.

Dass macht den Eindruck, dass aus den USA regelmäßig zugekauft wird.

Ich weiß, das ist alles sehr hypothetisch.

Trotzdem setze ich jetzt auf die Karte.